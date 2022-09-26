2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, final ve bilmeniz gereken her şey

Dünyanın dört bir köşesinden oyuncular, antrenörler ve taraftarlar Katar'daki 2022 Dünya Kupası için gün saymaya başlarken dört yıllık bir döngü daha bitmek üzere.
Katar'da zaferi kovalamak isteyen 32 ülke olacak ve 2018'de kupayı kaldırarak turnuvanın son şampiyonu olan Fransa'yı taklit etmeye çalışacaklar.
Peki bu yolculuğun adımları nasıl atılacak? Bilmeniz gereken her şeyi GOAL Türkiye ile inceleyelim.
2022 Dünya Kupası nerede ve hangi stadyumlarda yapılacak?
Dünya Kupası tarihinde ilk kez Orta Doğu'da düzenleniyor. Ayrıca Katar'da yaz sıcaklığının yüksek olması nedeniyle turnuva yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'da gerçekleşecek.
Heyecanla beklenen organizasyon 21 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'ta Lusail Iconic Stadyumu finale ev sahipliği yapacak.
Şehir
Stadyum
Kapasite
Lusail
Lusail Iconic Stadium
80,000
Al Khor
Al Bayt Stadium
60,000
Doha
Stadium 974
40,000
Doha
Al Thumama Stadium
40,000
Al Rayyan
Education City Stadium
45,350
Al Rayyan
Ahmad bin Ali Stadium
44,740
Al Rayyan
Khalifa International Stadium
40,000
Al Wakrah
Al Janoub Stadium
40,000
2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman yapıldı?
Dünya Kupası grupları için kura çekimi 1 Nisan'da Doha'da yapıldı.
Carli Llyod, Jermaine Jenas ve Samantha Johnson'ın sunumunda gerçekleşen kura töreninde Cafu, Lothar Matthaus, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic, Jay-Jay Okocha, Rabah Madjer ve Tim Cahill grupları belirlediler.
Kura çekimi yapıldığında 29 takım turnuvadaki yerini garantilemişti. Play-off'tan gelecek üç takımla birlikte toplam 32 takım, FIFA Dünya Sıralaması baz alınarak dört torbaya ayrıldı.
2022 Dünya Kupası'na hangi takımlar katılıyor?
Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin ardından UEFA, play-off maçlarından birini Haziran'a erteledi. Kura çekimi yapıldığı esnada üç katılımcı ülke henüz belli değildi.
Ayrıca AFC, CONMEBOL, CONCACAF ve OFC temsilcileri Haziran ayında konfederasyonlar arası play-off maçlarında karşılaşacak.
2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımların tam listesi şu şekilde:
Takım
Federasyon
Katar
AFC
Brezilya
CONMEBOL
Belçika
UEFA
Fransa
UEFA
Arjantin
CONMEBOL
İngiltere
UEFA
İspanya
UEFA
Portekiz
UEFA
Meksika
CONCACAF
Hollanda
UEFA
Danimarka
UEFA
Almanya
UEFA
Uruguay
CONMEBOL
İsviçre
UEFA
ABD
CONCACAF
Hırvatistan
UEFA
Senegal
CAF
İran
AFC
Japonya
AFC
Fas
CAF
Sırbistan
UEFA
Polonya
UEFA
Güney Kore
AFC
Tunus
CAF
Kamerun
CAF
Kanada
CONCACAF
Ekvador
CONMEBOL
Suudi Arabistan
AFC
Gana
CAF
Avustralya
AFC
Kosta Rika
CONCACAF
Galler
UEFA
2022 Dünya Kupası grupları nasıl?
Katar 2022'de İspanya ile Almanya'nın aynı grupta yer alması dikkat çekerken; İngiltere, ABD ve İran'ın B Grubu'nda buluşması da kuranın önemli başlıklarından birini oluşturdu.
A Grubu
B Grubu
Katar
İngiltere
Ekvador
İran
Senegal
ABD
Hollanda
Galler
C Grubu
D Grubu
Arjantin
Fransa
Suudi Arabistan
Avustralya
Meksika
Danimarka
Polonya
Tunus
E Grubu
F Grubu
İspanya
Belçika
Kosta Rika
Kanada
Almanya
Fas
Japonya
Hırvatistan
G Grubu
H Grubu
Brezilya
Portekiz
Sırbistan
Gana
İsviçre
Uruguay
Kamerun
Güney Kore
2022 Dünya Kupası fikstürü nasıl, maçlar ne zaman?
2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlayacak.
Heyecan dolu grup aşamaları, 16 ülkenin eleme turlarına çıkacağı 2 Aralık'a kadar sürecek.
Son 16 turu maçları 3-6 Aralık tarihlerinde, çeyrek finaller ise 9-10 Aralık tarihinde oynanacak.
13 ve 14 Aralık'ta yarı final karşılaşmalarını izleyeceğiz. Üçüncülük maçından bir gün sonra, 18 Aralık'ta sıra milyarları ekran başına kilitleyecek finale gelecek.
Tarih
Grup
Maç
Saat
Stadyum
20 Kasım
A
Katar vs Ekvador
19.00
Al Bayt Stadyumu
21 Kasım
A
Senegal vs Hollanda
13.00
Al Thumama Stadyumu
21 Kasım
B
İngiltere vs İran
16.00
Khalifa Uluslararası Stadyumu
21 Kasım
B
ABD vs Galler
22.00
Ahmad bin Ali Stadyumu
22 Kasım
C
Arjantin vs Suudi Arabistan
13.00
Lusail Iconic Stadyumu
22 Kasım
C
Meksika vs Polonya
19.00
Stadyum 974
22 Kasım
D
Fransa vs Avustralya
22.00
Al Janoub Stadyumu
22 Kasım
D
Danimarka vs Tunus
16.00
Education City Stadyumu
23 Kasım
E
İspanya vs Kosta Rika
19.00
Al Thumama Stadyumu
23 Kasım
E
Almanya vs Japonya
16.00
Khalifa Uluslararası Stadyumu
23 Kasım
F
Belçika vs Kanada
22.00
Ahmad bin Ali Stadyumu
23 Kasım
F
Fas vs Hırvatistan
13.00
Al Bayt Stadyumu
24 Kasım
G
Brezilya vs Sırbistan
22.00
Lusail Iconic Stadyumu
24 Kasım
G
İsviçre vs Kamerun
13.00
Al Janoub Stadyumu
24 Kasım
H
Portekiz vs Gana
19.00
Stadyum 974
24 Kasım
H
Uruguay vs Güney Kore
16.00
Stadyumu
25 Kasım
A
Katar vs Senegal
16.00
Al Thumama Stadyumu
25 Kasım
A
Hollanda vs Ekvador
19.00
Khalifa Uluslararası Stadyumu
25 Kasım
B
İngiltere vs ABD
22.00
Al Bayt Stadyumu
25 Kasım
B
Galler vs İran
13.00
Ahmad bin Ali Stadyumu
26 Kasım
C
Arjantin vs Meksika
22.00
Lusail Iconic Stadyumu
26 Kasım
C
Polonya vs Suudi Arabistan
16.00
Education City Stadyumu
26 Kasım
D
Fransa vs Danimarka
19.00
Stadyum 974
26 Kasım
D
Tunus vs Avustralya
13.00
Al Janoub Stadyumu
27 Kasım
E
İspanya vs Almanya
22.00
Al Bayt Stadyumu
27 Kasım
E
Japonya vs Kosta Rika
13.00
Ahmad bin Ali Stadyumu
27 Kasım
F
Belçika vs Fas
16.00
Al Thumama Stadyumu
27 Kasım
F
Hırvatistan vs Kanada
19.00
Khalifa Uluslararası Stadyumu
28 Kasım
G
Brezilya vs İsviçre
19.00
Stadyum 974
28 Kasım
G
Kamerun vs Sırbistan
13.00
Al Janoub Stadyumu
28 Kasım
H
Portekiz vs Uruguay
22.00
Lusail Iconic Stadyumu
28 Kasım
H
Güney Kore vs Gana
16.00
Education City Stadyumu
29 Kasım
A
Hollanda vs Katar
18.00
Al Bayt Stadyumu
29 Kasım
A
Ekvador vs Senegal
18.00
Khalifa Uluslararası Stadyumu
29 Kasım
B
Galler vs İngiltere
22.00
Ahmad bin Ali Stadyumu
29 Kasım
B
İran vs ABD
22.00
Al Thumama Stadyumu
30 Kasım
C
Polonya vs Arjantin
22.00
Stadyum 974
30 Kasım
C
Suudi Arabistan vs Meksika
22.00
Lusail Iconic Stadyumu
30 Kasım
D
Tunus vs Fransa
18.00
Education City Stadyumu
30 Kasım
D
Avustralya vs Danimarka
18.00
Al Janoub Stadyumu
1 Aralık
E
Japonya vs İspanya
22.00
Khalifa Uluslararası Stadyumu
1 Aralık
E
Kosta Rika vs Almanya
22.00
Al Bayt Stadyumu
1 Aralık
F
Hırvatistan vs Belçika
18.00
Ahmad bin Ali Stadyumu
1 Aralık
F
Kanada vs Fas
18.00
Al Thumama Stadyumu
2 Aralık
G
Kamerun vs Brezilya
22.00
Lusail Iconic Stadyumu
2 Aralık
G
Sırbistan vs İsviçre
22.00
Stadyum 974
2 Aralık
H
Güney Kore vs Portekiz
18.00
Education City Stadyumu
2 Aralık
H
Gana vs Uruguay
18.00
Al Janoub Stadyumu
2022 Dünya Kupası topu nasıl?
Adidas has released ‘Al Rihla’, the official match ball of the 2022 World Cup in Qatar ⚽️ pic.twitter.com/44WllcTlvC— GOAL (@goal) March 30, 2022
Adidas, Al Rihla’yı Katar 2022 FIFA Dünya Kupası için resmi maç topu olarak tanıttı.
FIFA Dünya Kupası için üst üste 14. topunu üreten Adidas, Al Rihla’yı havada daha hızlı hareket eden ve maksimum maç hızına dayanacak şekilde tasarladı.
FIFA Pazarlama Hizmetleri Direktörü Jean Francois Path, “Bu muhteşem, sürdürülebilir ve kaliteli bir Adidas resmi topudur. Gezegendeki en önemli turnuvanın oynanacağı Katar’da yıldızlar, dünyanın dört bir yanındaki genç futbolcular gibi onunla en üst düzeyde oynamaktan keyif alacaklar” dedi.
Adidas laboratuvarlarında, rüzgar tünellerinde ve sahada yapılan titiz veri toplama işlemlerinin ardından tasarlanan Al Rihla, sahada optimum doğruluk ve güvenilirlik derecelerine sahip.
Al Riha, yalnızca su bazlı mürekkepler ve yapıştırıcılarla ypaılan ilk Dünya Kupası topu. Arapça’da ‘Yolculuk’ anlamına gelen Al Rihla, Katar’ın kültüründen, mimarisinden, ikonik gemilerinden ve bayrağından ilham alarak tasarlandı.
2022 Dünya Kupası biletlerini nasıl satın alabilirim?
2022 Dünya Kupası biletleri ilk olarak 22 Ocak'ta fifa.com/tickets adresinden satışa çıktı.
İlk satışlar 29 Mart'a kadar sürdü. 1 Nisan'daki kura çekiminin ardından ikinci satışlar başladı.
Üçüncü ve son faz olan 'son dakika' satışları ise turnuvanın sonuna kadar devam edecek.
2022 Dünya Kupası biletleri ne kadar?
Biletler dört kategoride satılıyor ve her kategori için fiyatlar aşağıda gösterildi. Dördüncü kategorideki biletler yalnızca Katar sakinleri için geçerli.
Maç
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Kategori 4
Açılış maçı
£472
£336
£231
£42
Grup maçları
£168
£126
£53
£8
Son 16 turu
£210
£157
£73
£15
Çeyrek final
£325
£220
£157
£63
Yarı final
£730
£503
£273
£105
Üçüncülük maçı
£325
£231
£157
£63
Final
£1,227
£766
£461
£157
2022 Dünya Kupası'nı televizyondan nasıl izlerim?
Küresel anlamda en büyük turnuvalardan biri olan Dünya Kupası için taraftarlar stadyumda yerlerini alırken herkes Katar'da olamayacak. Futbolseverler maçları ekran başından takip edecekler.
Türkiye'de 2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak.
2022 Dünya Kupası'nın favorileri kim?
FIFA Dünya Sıralaması'nda zirveye yükselen Brezilya, Dünya Kupası'nın bir numaralı favorisi.
Kupayı beş kez kaldıran Sambacılar'ın son şampiyonluğu 20 yıl önce Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada gelmişti.
Son şampiyon Fransa, Kylian Mbappe ve Paul Pogba gibi yıldızlarıyla bir kez daha kupa için iddialı.
2018'de yarı final gören, Euro 2020'de ise final oynayan İngiltere genç kadrosuyla 56 yıllık hasrete son vermek istiyor.
İspanya, Almanya ve kupa koleksinonundaki tek eksiği tamamlamak isteyen Lionel Messi önderliğindeki Arjantin öne çıkan diğer ekipler.
Belçika'nın altın jenerasyonu en iyi döneminde bile kupaların uzağında kaldı ve şu anda sürpriz ekiplerden biri olarak görülüyor. Cristiano Ronaldo kadroda olduğu sürece Portekiz'i de göz ardı etmemek gerek.
Hollanda doğru şartları yakalarsa ses getirebilecek ekiplerden biri. ABD ve Meksika'ya ise fazla şans verilmiyor.
2022 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı ve Altın Top'un favorileri kimler?
Ballon d'Or'u yedi kez kazanan Messi gol krallığı için favori olarak gösteriliyor.
Barcelona'dan ayrıldıktan sonra PSG'deki ilk sezonunda düşük bir gol sayısında kalan Messi yine de Arjantin'in en önemli gol silahı.
Brezilyalı Neymar ve Fransız Antoine Griezmann da Altın Ayakkabı'nın iddialı isimleri arasında.
Dünya Kupası'nın son gol kralı Harry Kane, İngiltere'yi finale taşımaya çalışacak. Söz konusu gol olunca Ronaldo'yu da yabana atmak olmaz.
Altın Top için favorilerin başını yine Messi çekiyor. 2014'te bu ödülü kazanan Arjantinlinin en büyük rakipleri Mbappe ve Neymar olacak.
2022 Dünya Kupası resmi şarkısı hangisi?
Turnuva, ilk kez, dünyanın dört bir yanında çeşitli müzik türlerini benimseyen uluslararası sanatçıların yer aldığı şarkı koleksiyonuna sahip olacak.
2022 Dünya Kupası'nın ilk şarkısı 'Hayya Hayya (Better Together)' 1 Nisan'da yayınlandı.
Şarkıda Katarlı sanatçı Aisha'nın yanı sıra Davido ile Trinidad Cardona da yer alıyor.