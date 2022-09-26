2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, final ve bilmeniz gereken her şey

İdil Erin Tetik|
Lionel Messi Cristiano Ronaldo World Cup trophyGetty
Dünya KupasıİngiltereArjantinBrezilyaİspanyaBelçikaFransaPortekizKatarMeksika

32 ülkenin uluslararası futboldaki en büyük ödülün peşine düştüğü Katar'da küresel bir heyecan için geri sayım başladı.

Dünyanın dört bir köşesinden oyuncular, antrenörler ve taraftarlar Katar'daki 2022 Dünya Kupası için gün saymaya başlarken dört yıllık bir döngü daha bitmek üzere.

Katar'da zaferi kovalamak isteyen 32 ülke olacak ve 2018'de kupayı kaldırarak turnuvanın son şampiyonu olan Fransa'yı taklit etmeye çalışacaklar.

Peki bu yolculuğun adımları nasıl atılacak? Bilmeniz gereken her şeyi GOAL Türkiye ile inceleyelim.

2022 Dünya Kupası nerede ve hangi stadyumlarda yapılacak?

Dünya Kupası tarihinde ilk kez Orta Doğu'da düzenleniyor. Ayrıca Katar'da yaz sıcaklığının yüksek olması nedeniyle turnuva yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'da gerçekleşecek.

Heyecanla beklenen organizasyon 21 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'ta Lusail Iconic Stadyumu finale ev sahipliği yapacak.

Şehir

Stadyum

Kapasite

Lusail

Lusail Iconic Stadium

80,000

Al Khor

Al Bayt Stadium

60,000

Doha

Stadium 974

40,000

Doha

Al Thumama Stadium

40,000

Al Rayyan

Education City Stadium

45,350

Al Rayyan

Ahmad bin Ali Stadium

44,740

Al Rayyan

Khalifa International Stadium

40,000

Al Wakrah

Al Janoub Stadium

40,000

2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman yapıldı?

Dünya Kupası grupları için kura çekimi 1 Nisan'da Doha'da yapıldı.

Carli Llyod, Jermaine Jenas ve Samantha Johnson'ın sunumunda gerçekleşen kura töreninde Cafu, Lothar Matthaus, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic, Jay-Jay Okocha, Rabah Madjer ve Tim Cahill grupları belirlediler.

Kura çekimi yapıldığında 29 takım turnuvadaki yerini garantilemişti. Play-off'tan gelecek üç takımla birlikte toplam 32 takım, FIFA Dünya Sıralaması baz alınarak dört torbaya ayrıldı.

2022 Dünya Kupası'na hangi takımlar katılıyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin ardından UEFA, play-off maçlarından birini Haziran'a erteledi. Kura çekimi yapıldığı esnada üç katılımcı ülke henüz belli değildi.

Ayrıca AFC, CONMEBOL, CONCACAF ve OFC temsilcileri Haziran ayında konfederasyonlar arası play-off maçlarında karşılaşacak.

2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımların tam listesi şu şekilde:

Takım

Federasyon

Katar

AFC

Brezilya

CONMEBOL

Belçika

UEFA

Fransa

UEFA

Arjantin

CONMEBOL

İngiltere

UEFA

İspanya

UEFA

Portekiz

UEFA

Meksika

CONCACAF

Hollanda

UEFA

Danimarka

UEFA

Almanya

UEFA

Uruguay

CONMEBOL

İsviçre

UEFA

ABD

CONCACAF

Hırvatistan

UEFA

Senegal

CAF

İran

AFC

Japonya

AFC

Fas

CAF

Sırbistan

UEFA

Polonya

UEFA

Güney Kore

AFC

Tunus

CAF

Kamerun

CAF

Kanada

CONCACAF

Ekvador

CONMEBOL

Suudi Arabistan

AFC

Gana

CAF

Avustralya

AFC

Kosta Rika

CONCACAF

Galler

UEFA

2022 Dünya Kupası grupları nasıl?

Kylian Mbappe France 2022Getty Images

Katar 2022'de İspanya ile Almanya'nın aynı grupta yer alması dikkat çekerken; İngiltere, ABD ve İran'ın B Grubu'nda buluşması da kuranın önemli başlıklarından birini oluşturdu.

A Grubu

B Grubu

Katar

İngiltere

Ekvador

İran

Senegal

ABD

Hollanda

Galler

C Grubu

D Grubu

Arjantin

Fransa

Suudi Arabistan

Avustralya

Meksika

Danimarka

Polonya

Tunus

E Grubu

F Grubu

İspanya

Belçika

Kosta Rika

Kanada

Almanya

Fas

Japonya

Hırvatistan

G Grubu

H Grubu

Brezilya

Portekiz

Sırbistan

Gana

İsviçre

Uruguay

Kamerun

Güney Kore

2022 Dünya Kupası fikstürü nasıl, maçlar ne zaman?

2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlayacak.

Heyecan dolu grup aşamaları, 16 ülkenin eleme turlarına çıkacağı 2 Aralık'a kadar sürecek.

Son 16 turu maçları 3-6 Aralık tarihlerinde, çeyrek finaller ise 9-10 Aralık tarihinde oynanacak.

13 ve 14 Aralık'ta yarı final karşılaşmalarını izleyeceğiz. Üçüncülük maçından bir gün sonra, 18 Aralık'ta sıra milyarları ekran başına kilitleyecek finale gelecek.

Tarih

Grup

Maç

Saat

Stadyum

20 Kasım

A

Katar vs Ekvador

19.00

Al Bayt Stadyumu

21 Kasım

A

Senegal vs Hollanda

13.00

Al Thumama Stadyumu

21 Kasım

B

İngiltere vs İran

16.00

Khalifa Uluslararası Stadyumu

21 Kasım

B

ABD vs Galler

22.00

Ahmad bin Ali Stadyumu

22 Kasım

C

Arjantin vs Suudi Arabistan

13.00

Lusail Iconic Stadyumu

22 Kasım

C

Meksika vs Polonya

19.00

Stadyum 974

22 Kasım

D

Fransa vs Avustralya

22.00

Al Janoub Stadyumu

22 Kasım

D

Danimarka vs Tunus

16.00

Education City Stadyumu

23 Kasım

E

İspanya vs Kosta Rika

19.00

Al Thumama Stadyumu

23 Kasım

E

Almanya vs Japonya

16.00

Khalifa Uluslararası Stadyumu

23 Kasım

F

Belçika vs Kanada

22.00

Ahmad bin Ali Stadyumu

23 Kasım

F

Fas vs Hırvatistan

13.00

Al Bayt Stadyumu

24 Kasım

G

Brezilya vs Sırbistan

22.00

Lusail Iconic Stadyumu

24 Kasım

G

İsviçre vs Kamerun

13.00

Al Janoub Stadyumu

24 Kasım

H

Portekiz vs Gana

19.00

Stadyum 974

24 Kasım

H

Uruguay vs Güney Kore

16.00

Stadyumu

25 Kasım

A

Katar vs Senegal

16.00

Al Thumama Stadyumu

25 Kasım

A

Hollanda vs Ekvador

19.00

Khalifa Uluslararası Stadyumu

25 Kasım

B

İngiltere vs ABD

22.00

Al Bayt Stadyumu

25 Kasım

B

Galler vs İran

13.00

Ahmad bin Ali Stadyumu

26 Kasım

C

Arjantin vs Meksika

22.00

Lusail Iconic Stadyumu

26 Kasım

C

Polonya vs Suudi Arabistan

16.00

Education City Stadyumu

26 Kasım

D

Fransa vs Danimarka

19.00

Stadyum 974

26 Kasım

D

Tunus vs Avustralya

13.00

Al Janoub Stadyumu

27 Kasım

E

İspanya vs Almanya

22.00

Al Bayt Stadyumu

27 Kasım

E

Japonya vs Kosta Rika

13.00

Ahmad bin Ali Stadyumu

27 Kasım

F

Belçika vs Fas

16.00

Al Thumama Stadyumu

27 Kasım

F

Hırvatistan vs Kanada

19.00

Khalifa Uluslararası Stadyumu

28 Kasım

G

Brezilya vs İsviçre

19.00

Stadyum 974

28 Kasım

G

Kamerun vs Sırbistan

13.00

Al Janoub Stadyumu

28 Kasım

H

Portekiz vs Uruguay

22.00

Lusail Iconic Stadyumu

28 Kasım

H

Güney Kore vs Gana

16.00

Education City Stadyumu

29 Kasım

A

Hollanda vs Katar

18.00

Al Bayt Stadyumu

29 Kasım

A

Ekvador vs Senegal

18.00

Khalifa Uluslararası Stadyumu

29 Kasım

B

Galler vs İngiltere

22.00

Ahmad bin Ali Stadyumu

29 Kasım

B

İran vs ABD

22.00

Al Thumama Stadyumu

30 Kasım

C

Polonya vs Arjantin

22.00

Stadyum 974

30 Kasım

C

Suudi Arabistan vs Meksika

22.00

Lusail Iconic Stadyumu

30 Kasım

D

Tunus vs Fransa

18.00

Education City Stadyumu

30 Kasım

D

Avustralya vs Danimarka

18.00

Al Janoub Stadyumu

1 Aralık

E

Japonya vs İspanya

22.00

Khalifa Uluslararası Stadyumu

1 Aralık

E

Kosta Rika vs Almanya

22.00

Al Bayt Stadyumu

1 Aralık

F

Hırvatistan vs Belçika

18.00

Ahmad bin Ali Stadyumu

1 Aralık

F

Kanada vs Fas

18.00

Al Thumama Stadyumu

2 Aralık

G

Kamerun vs Brezilya

22.00

Lusail Iconic Stadyumu

2 Aralık

G

Sırbistan vs İsviçre

22.00

Stadyum 974

2 Aralık

H

Güney Kore vs Portekiz

18.00

Education City Stadyumu

2 Aralık

H

Gana vs Uruguay

18.00

Al Janoub Stadyumu

2022 Dünya Kupası topu nasıl?

Adidas, Al Rihla’yı Katar 2022 FIFA Dünya Kupası için resmi maç topu olarak tanıttı.

FIFA Dünya Kupası için üst üste 14. topunu üreten Adidas, Al Rihla’yı havada daha hızlı hareket eden ve maksimum maç hızına dayanacak şekilde tasarladı.

FIFA Pazarlama Hizmetleri Direktörü Jean Francois Path, “Bu muhteşem, sürdürülebilir ve kaliteli bir Adidas resmi topudur. Gezegendeki en önemli turnuvanın oynanacağı Katar’da yıldızlar, dünyanın dört bir yanındaki genç futbolcular gibi onunla en üst düzeyde oynamaktan keyif alacaklar” dedi.

Adidas laboratuvarlarında, rüzgar tünellerinde ve sahada yapılan titiz veri toplama işlemlerinin ardından tasarlanan Al Rihla, sahada optimum doğruluk ve güvenilirlik derecelerine sahip.

Al Riha, yalnızca su bazlı mürekkepler ve yapıştırıcılarla ypaılan ilk Dünya Kupası topu. Arapça’da ‘Yolculuk’ anlamına gelen Al Rihla, Katar’ın kültüründen, mimarisinden, ikonik gemilerinden ve bayrağından ilham alarak tasarlandı.

2022 Dünya Kupası biletlerini nasıl satın alabilirim?

World Cup ticketsGetty Images

2022 Dünya Kupası biletleri ilk olarak 22 Ocak'ta fifa.com/tickets adresinden satışa çıktı.

İlk satışlar 29 Mart'a kadar sürdü. 1 Nisan'daki kura çekiminin ardından ikinci satışlar başladı.

Üçüncü ve son faz olan 'son dakika' satışları ise turnuvanın sonuna kadar devam edecek.

2022 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

Biletler dört kategoride satılıyor ve her kategori için fiyatlar aşağıda gösterildi. Dördüncü kategorideki biletler yalnızca Katar sakinleri için geçerli.

Maç

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Açılış maçı

£472

£336

£231

£42

Grup maçları

£168

£126

£53

£8

Son 16 turu

£210

£157

£73

£15

Çeyrek final

£325

£220

£157

£63

Yarı final

£730

£503

£273

£105

Üçüncülük maçı

£325

£231

£157

£63

Final

£1,227

£766

£461

£157

2022 Dünya Kupası'nı televizyondan nasıl izlerim?

Küresel anlamda en büyük turnuvalardan biri olan Dünya Kupası için taraftarlar stadyumda yerlerini alırken herkes Katar'da olamayacak. Futbolseverler maçları ekran başından takip edecekler.

Türkiye'de 2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak.

2022 Dünya Kupası'nın favorileri kim?

FIFA Dünya Sıralaması'nda zirveye yükselen Brezilya, Dünya Kupası'nın bir numaralı favorisi.

Kupayı beş kez kaldıran Sambacılar'ın son şampiyonluğu 20 yıl önce Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada gelmişti.

Son şampiyon Fransa, Kylian Mbappe ve Paul Pogba gibi yıldızlarıyla bir kez daha kupa için iddialı.

2018'de yarı final gören, Euro 2020'de ise final oynayan İngiltere genç kadrosuyla 56 yıllık hasrete son vermek istiyor.

İspanya, Almanya ve kupa koleksinonundaki tek eksiği tamamlamak isteyen Lionel Messi önderliğindeki Arjantin öne çıkan diğer ekipler.

Belçika'nın altın jenerasyonu en iyi döneminde bile kupaların uzağında kaldı ve şu anda sürpriz ekiplerden biri olarak görülüyor. Cristiano Ronaldo kadroda olduğu sürece Portekiz'i de göz ardı etmemek gerek.

Hollanda doğru şartları yakalarsa ses getirebilecek ekiplerden biri. ABD ve Meksika'ya ise fazla şans verilmiyor.

2022 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı ve Altın Top'un favorileri kimler?

Ballon d'Or'u yedi kez kazanan Messi gol krallığı için favori olarak gösteriliyor.

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra PSG'deki ilk sezonunda düşük bir gol sayısında kalan Messi yine de Arjantin'in en önemli gol silahı.

Brezilyalı Neymar ve Fransız Antoine Griezmann da Altın Ayakkabı'nın iddialı isimleri arasında.

Dünya Kupası'nın son gol kralı Harry Kane, İngiltere'yi finale taşımaya çalışacak. Söz konusu gol olunca Ronaldo'yu da yabana atmak olmaz.

Altın Top için favorilerin başını yine Messi çekiyor. 2014'te bu ödülü kazanan Arjantinlinin en büyük rakipleri Mbappe ve Neymar olacak.

2022 Dünya Kupası resmi şarkısı hangisi?

Turnuva, ilk kez, dünyanın dört bir yanında çeşitli müzik türlerini benimseyen uluslararası sanatçıların yer aldığı şarkı koleksiyonuna sahip olacak.

2022 Dünya Kupası'nın ilk şarkısı 'Hayya Hayya (Better Together)' 1 Nisan'da yayınlandı.

Şarkıda Katarlı sanatçı Aisha'nın yanı sıra Davido ile Trinidad Cardona da yer alıyor.

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