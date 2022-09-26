2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, final ve bilmeniz gereken her şey

32 ülkenin uluslararası futboldaki en büyük ödülün peşine düştüğü Katar'da küresel bir heyecan için geri sayım başladı.

Dünyanın dört bir köşesinden oyuncular, antrenörler ve taraftarlar Katar'daki 2022 Dünya Kupası için gün saymaya başlarken dört yıllık bir döngü daha bitmek üzere.

Katar'da zaferi kovalamak isteyen 32 ülke olacak ve 2018'de kupayı kaldırarak turnuvanın son şampiyonu olan Fransa'yı taklit etmeye çalışacaklar.

Peki bu yolculuğun adımları nasıl atılacak? Bilmeniz gereken her şeyi GOAL Türkiye ile inceleyelim.

2022 Dünya Kupası nerede ve hangi stadyumlarda yapılacak?

Dünya Kupası tarihinde ilk kez Orta Doğu'da düzenleniyor. Ayrıca Katar'da yaz sıcaklığının yüksek olması nedeniyle turnuva yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'da gerçekleşecek.

Heyecanla beklenen organizasyon 21 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'ta Lusail Iconic Stadyumu finale ev sahipliği yapacak.

Şehir Stadyum Kapasite Lusail Lusail Iconic Stadium 80,000 Al Khor Al Bayt Stadium 60,000 Doha Stadium 974 40,000 Doha Al Thumama Stadium 40,000 Al Rayyan Education City Stadium 45,350 Al Rayyan Ahmad bin Ali Stadium 44,740 Al Rayyan Khalifa International Stadium 40,000 Al Wakrah Al Janoub Stadium 40,000

2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman yapıldı?

Dünya Kupası grupları için kura çekimi 1 Nisan'da Doha'da yapıldı.

Carli Llyod, Jermaine Jenas ve Samantha Johnson'ın sunumunda gerçekleşen kura töreninde Cafu, Lothar Matthaus, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic, Jay-Jay Okocha, Rabah Madjer ve Tim Cahill grupları belirlediler.

Kura çekimi yapıldığında 29 takım turnuvadaki yerini garantilemişti. Play-off'tan gelecek üç takımla birlikte toplam 32 takım, FIFA Dünya Sıralaması baz alınarak dört torbaya ayrıldı.

2022 Dünya Kupası'na hangi takımlar katılıyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin ardından UEFA, play-off maçlarından birini Haziran'a erteledi. Kura çekimi yapıldığı esnada üç katılımcı ülke henüz belli değildi.

Ayrıca AFC, CONMEBOL, CONCACAF ve OFC temsilcileri Haziran ayında konfederasyonlar arası play-off maçlarında karşılaşacak.

2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımların tam listesi şu şekilde:

Takım Federasyon Katar AFC Brezilya CONMEBOL Belçika UEFA Fransa UEFA Arjantin CONMEBOL İngiltere UEFA İspanya UEFA Portekiz UEFA Meksika CONCACAF Hollanda UEFA Danimarka UEFA Almanya UEFA Uruguay CONMEBOL İsviçre UEFA ABD CONCACAF Hırvatistan UEFA Senegal CAF İran AFC Japonya AFC Fas CAF Sırbistan UEFA Polonya UEFA Güney Kore AFC Tunus CAF Kamerun CAF Kanada CONCACAF Ekvador CONMEBOL Suudi Arabistan AFC Gana CAF Avustralya AFC Kosta Rika CONCACAF Galler UEFA

2022 Dünya Kupası grupları nasıl?

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Katar 2022'de İspanya ile Almanya'nın aynı grupta yer alması dikkat çekerken; İngiltere, ABD ve İran'ın B Grubu'nda buluşması da kuranın önemli başlıklarından birini oluşturdu.

A Grubu B Grubu Katar İngiltere Ekvador İran Senegal ABD Hollanda Galler

C Grubu D Grubu Arjantin Fransa Suudi Arabistan Avustralya Meksika Danimarka Polonya Tunus

E Grubu F Grubu İspanya Belçika Kosta Rika Kanada Almanya Fas Japonya Hırvatistan

G Grubu H Grubu Brezilya Portekiz Sırbistan Gana İsviçre Uruguay Kamerun Güney Kore

2022 Dünya Kupası fikstürü nasıl, maçlar ne zaman?

2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlayacak.

Heyecan dolu grup aşamaları, 16 ülkenin eleme turlarına çıkacağı 2 Aralık'a kadar sürecek.

Son 16 turu maçları 3-6 Aralık tarihlerinde, çeyrek finaller ise 9-10 Aralık tarihinde oynanacak.

13 ve 14 Aralık'ta yarı final karşılaşmalarını izleyeceğiz. Üçüncülük maçından bir gün sonra, 18 Aralık'ta sıra milyarları ekran başına kilitleyecek finale gelecek.

Tarih Grup Maç Saat Stadyum 20 Kasım A Katar vs Ekvador 19.00 Al Bayt Stadyumu 21 Kasım A Senegal vs Hollanda 13.00 Al Thumama Stadyumu 21 Kasım B İngiltere vs İran 16.00 Khalifa Uluslararası Stadyumu 21 Kasım B ABD vs Galler 22.00 Ahmad bin Ali Stadyumu 22 Kasım C Arjantin vs Suudi Arabistan 13.00 Lusail Iconic Stadyumu 22 Kasım C Meksika vs Polonya 19.00 Stadyum 974 22 Kasım D Fransa vs Avustralya 22.00 Al Janoub Stadyumu 22 Kasım D Danimarka vs Tunus 16.00 Education City Stadyumu 23 Kasım E İspanya vs Kosta Rika 19.00 Al Thumama Stadyumu 23 Kasım E Almanya vs Japonya 16.00 Khalifa Uluslararası Stadyumu 23 Kasım F Belçika vs Kanada 22.00 Ahmad bin Ali Stadyumu 23 Kasım F Fas vs Hırvatistan 13.00 Al Bayt Stadyumu 24 Kasım G Brezilya vs Sırbistan 22.00 Lusail Iconic Stadyumu 24 Kasım G İsviçre vs Kamerun 13.00 Al Janoub Stadyumu 24 Kasım H Portekiz vs Gana 19.00 Stadyum 974 24 Kasım H Uruguay vs Güney Kore 16.00 Stadyumu 25 Kasım A Katar vs Senegal 16.00 Al Thumama Stadyumu 25 Kasım A Hollanda vs Ekvador 19.00 Khalifa Uluslararası Stadyumu 25 Kasım B İngiltere vs ABD 22.00 Al Bayt Stadyumu 25 Kasım B Galler vs İran 13.00 Ahmad bin Ali Stadyumu 26 Kasım C Arjantin vs Meksika 22.00 Lusail Iconic Stadyumu 26 Kasım C Polonya vs Suudi Arabistan 16.00 Education City Stadyumu 26 Kasım D Fransa vs Danimarka 19.00 Stadyum 974 26 Kasım D Tunus vs Avustralya 13.00 Al Janoub Stadyumu 27 Kasım E İspanya vs Almanya 22.00 Al Bayt Stadyumu 27 Kasım E Japonya vs Kosta Rika 13.00 Ahmad bin Ali Stadyumu 27 Kasım F Belçika vs Fas 16.00 Al Thumama Stadyumu 27 Kasım F Hırvatistan vs Kanada 19.00 Khalifa Uluslararası Stadyumu 28 Kasım G Brezilya vs İsviçre 19.00 Stadyum 974 28 Kasım G Kamerun vs Sırbistan 13.00 Al Janoub Stadyumu 28 Kasım H Portekiz vs Uruguay 22.00 Lusail Iconic Stadyumu 28 Kasım H Güney Kore vs Gana 16.00 Education City Stadyumu 29 Kasım A Hollanda vs Katar 18.00 Al Bayt Stadyumu 29 Kasım A Ekvador vs Senegal 18.00 Khalifa Uluslararası Stadyumu 29 Kasım B Galler vs İngiltere 22.00 Ahmad bin Ali Stadyumu 29 Kasım B İran vs ABD 22.00 Al Thumama Stadyumu 30 Kasım C Polonya vs Arjantin 22.00 Stadyum 974 30 Kasım C Suudi Arabistan vs Meksika 22.00 Lusail Iconic Stadyumu 30 Kasım D Tunus vs Fransa 18.00 Education City Stadyumu 30 Kasım D Avustralya vs Danimarka 18.00 Al Janoub Stadyumu 1 Aralık E Japonya vs İspanya 22.00 Khalifa Uluslararası Stadyumu 1 Aralık E Kosta Rika vs Almanya 22.00 Al Bayt Stadyumu 1 Aralık F Hırvatistan vs Belçika 18.00 Ahmad bin Ali Stadyumu 1 Aralık F Kanada vs Fas 18.00 Al Thumama Stadyumu 2 Aralık G Kamerun vs Brezilya 22.00 Lusail Iconic Stadyumu 2 Aralık G Sırbistan vs İsviçre 22.00 Stadyum 974 2 Aralık H Güney Kore vs Portekiz 18.00 Education City Stadyumu 2 Aralık H Gana vs Uruguay 18.00 Al Janoub Stadyumu

2022 Dünya Kupası topu nasıl?

Adidas, Al Rihla’yı Katar 2022 FIFA Dünya Kupası için resmi maç topu olarak tanıttı.

FIFA Dünya Kupası için üst üste 14. topunu üreten Adidas, Al Rihla’yı havada daha hızlı hareket eden ve maksimum maç hızına dayanacak şekilde tasarladı.

FIFA Pazarlama Hizmetleri Direktörü Jean Francois Path, “Bu muhteşem, sürdürülebilir ve kaliteli bir Adidas resmi topudur. Gezegendeki en önemli turnuvanın oynanacağı Katar’da yıldızlar, dünyanın dört bir yanındaki genç futbolcular gibi onunla en üst düzeyde oynamaktan keyif alacaklar” dedi.

Adidas laboratuvarlarında, rüzgar tünellerinde ve sahada yapılan titiz veri toplama işlemlerinin ardından tasarlanan Al Rihla, sahada optimum doğruluk ve güvenilirlik derecelerine sahip.

Al Riha, yalnızca su bazlı mürekkepler ve yapıştırıcılarla ypaılan ilk Dünya Kupası topu. Arapça’da ‘Yolculuk’ anlamına gelen Al Rihla, Katar’ın kültüründen, mimarisinden, ikonik gemilerinden ve bayrağından ilham alarak tasarlandı.

2022 Dünya Kupası biletlerini nasıl satın alabilirim?

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2022 Dünya Kupası biletleri ilk olarak 22 Ocak'ta fifa.com/tickets adresinden satışa çıktı.

İlk satışlar 29 Mart'a kadar sürdü. 1 Nisan'daki kura çekiminin ardından ikinci satışlar başladı.

Üçüncü ve son faz olan 'son dakika' satışları ise turnuvanın sonuna kadar devam edecek.

2022 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

Biletler dört kategoride satılıyor ve her kategori için fiyatlar aşağıda gösterildi. Dördüncü kategorideki biletler yalnızca Katar sakinleri için geçerli.

Maç Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Açılış maçı £472 £336 £231 £42 Grup maçları £168 £126 £53 £8 Son 16 turu £210 £157 £73 £15 Çeyrek final £325 £220 £157 £63 Yarı final £730 £503 £273 £105 Üçüncülük maçı £325 £231 £157 £63 Final £1,227 £766 £461 £157

2022 Dünya Kupası'nı televizyondan nasıl izlerim?

Küresel anlamda en büyük turnuvalardan biri olan Dünya Kupası için taraftarlar stadyumda yerlerini alırken herkes Katar'da olamayacak. Futbolseverler maçları ekran başından takip edecekler.

Türkiye'de 2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak.

2022 Dünya Kupası'nın favorileri kim?

FIFA Dünya Sıralaması'nda zirveye yükselen Brezilya, Dünya Kupası'nın bir numaralı favorisi.

Kupayı beş kez kaldıran Sambacılar'ın son şampiyonluğu 20 yıl önce Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada gelmişti.

Son şampiyon Fransa, Kylian Mbappe ve Paul Pogba gibi yıldızlarıyla bir kez daha kupa için iddialı.

2018'de yarı final gören, Euro 2020'de ise final oynayan İngiltere genç kadrosuyla 56 yıllık hasrete son vermek istiyor.

İspanya, Almanya ve kupa koleksinonundaki tek eksiği tamamlamak isteyen Lionel Messi önderliğindeki Arjantin öne çıkan diğer ekipler.

Belçika'nın altın jenerasyonu en iyi döneminde bile kupaların uzağında kaldı ve şu anda sürpriz ekiplerden biri olarak görülüyor. Cristiano Ronaldo kadroda olduğu sürece Portekiz'i de göz ardı etmemek gerek.

Hollanda doğru şartları yakalarsa ses getirebilecek ekiplerden biri. ABD ve Meksika'ya ise fazla şans verilmiyor.

2022 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı ve Altın Top'un favorileri kimler?

Ballon d'Or'u yedi kez kazanan Messi gol krallığı için favori olarak gösteriliyor.

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra PSG'deki ilk sezonunda düşük bir gol sayısında kalan Messi yine de Arjantin'in en önemli gol silahı.

Brezilyalı Neymar ve Fransız Antoine Griezmann da Altın Ayakkabı'nın iddialı isimleri arasında.

Dünya Kupası'nın son gol kralı Harry Kane, İngiltere'yi finale taşımaya çalışacak. Söz konusu gol olunca Ronaldo'yu da yabana atmak olmaz.

Altın Top için favorilerin başını yine Messi çekiyor. 2014'te bu ödülü kazanan Arjantinlinin en büyük rakipleri Mbappe ve Neymar olacak.

2022 Dünya Kupası resmi şarkısı hangisi?

Turnuva, ilk kez, dünyanın dört bir yanında çeşitli müzik türlerini benimseyen uluslararası sanatçıların yer aldığı şarkı koleksiyonuna sahip olacak.

2022 Dünya Kupası'nın ilk şarkısı 'Hayya Hayya (Better Together)' 1 Nisan'da yayınlandı.

Şarkıda Katarlı sanatçı Aisha'nın yanı sıra Davido ile Trinidad Cardona da yer alıyor.