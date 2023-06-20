Spartak Moskova forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Quincy Promes'in başı büyük dertte.

Quincy Promes, Hollanda mahkemesi tarafından saldırıdan suçlu bulunarak 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

31 yaşındaki kanat oyuncusu, 2020'de kuzenini dizinden bıçakladığı bir kavganın ardından cinayete teşebbüs ve adam öldürme suçlamalarından yargılanıyor.

Promes suçlamaları her zaman reddetti, ancak Hollanda'daki savcılar hapis cezasının uygulanması için Promes'in aleyhinde yeterli delil olduğunu düşünüyor.

Şimdi ne olacak?

Hollanda için 50 kez forma giyen yıldız oyuncu, karar verildikten sonra Hollanda Millî Takımı'nın kampına katılmadı. 31 yaşındaki futbolcunun geri dönüp dönmeyeceği henüz belli değil.

Promes, Spartak Moskova'da sözleşmesi olduğu için şu anda Rusya'da yaşıyor.

Kanat oyuncusu, iki görgü tanığının ifadesi ve telefonundaki konuşmaların ortaya çıkmasının ardından hapis cezasına çarptırıldı.

Daha önce Ajax ve Sevilla'da forma giyen Promes'in ayrıca kuzenine tazminat olarak 7 bin Euro ödemesine karar verildi.

Raporlara göre Promes eğer duruşmaya katılıp pişman olduğunu ifade etseydi, yaklaşık altı ay daha az hapis cezası alacaktı.

Hollandalı futbolcu bu karar itiraz edebilecek. Ancak onu başka bir dava daha bekliyor. Promes, uyuşturucu kaçakçılığına bulaştığına yönelik suçlamalardan dolayı ileriki bir tarihte bir kez daha yargılanacak.