Hollandalı oyuncu, son dönemde vukuatları nedeniyle gündemden düşmüyor.

Savcılık, Quincy Promes'in 2020'de Antwerp'te yakalanan 1370 kg uyuşturucuyu iki parti halinde getirmekle suçlandığını doğruladı.

NOS'a göre, 5 Haziran Pazartesi günü Hollanda'da bir duruşma yapılacak.

Şu anda Rusya'da Spartak Moskova'da forma giyen Promes, bir bıçaklanma olayıyla ilgili ortaya çıkan yeni delillerin ardından ağırlaştırılmış saldırı suçlamasıyla da karşı karşıya...

İlk vukuatı değil

31 yaşındaki oyuncunun, bir aile etkinliğinde kuzenini dizinden bıçakladığı iddia edildi. Promes daha önce iddiaları reddetmişti, ancak polisin telefon dinlemesinde bıçaklanma olayını itiraf ettiği duyulmuştu.

Bu davanın son kısmı önümüzdeki Pazartesi görülecek.

France 24 tarafından bildirildiği üzere, Hollandalı savcılar daha önce Promes'in olayla ilgili olarak hapse atılması çağrısında bulunmuştu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet savcılığı, kuzenini dizinden bıçakladığından şüphelenilen bir kişi hakkında iki yıl hapis cezası istedi" şeklinde bir açıklama yapıldı.

Promes, Spartak Moskova ile ikinci dönemini yaşıyor ve kariyeri boyunca FC Twente, Sevilla ve Ajax'ta da forma giydi ve Hollanda Milli Takımı için 50 uluslararası maça çıktı.