Konyaspor, Beşiktaş karşısında kulüp rekorunu tekrarladı!

Beşiktaş'ı son dakikada bulduğu golle deviren Konyaspor, Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerliyor.

Ligde devre arasına girmeden önce oynanan son karşılaşmada İlhan Palut'un öğrencileri, Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Zaferin ardından puanını 39'a yükselten Konyaspor, Süper Lig tablosunda lider Trabzonspor'un hemen ardındaki yerini sağlama aldı.

Konyaspor, Beşiktaş karşısında ne başardı?

OPTA verilerine göre; Süper Lig'deki son dört maçını kazanan Konyaspor, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini bu sezon ikinci kez tekrarladı.

4 - Süper Lig'deki son dört maçını kazanan @konyaspor, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini bu sezon ikinci kez tekrarladı. Meşale. pic.twitter.com/ptklfmJQu9 — OptaCan (@OptaCan) December 27, 2021

Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden İlhan Palut'un öğrencileri, Süper Lig tarihinde ilk kez siyah-beyazlıları üst üste iki iç saha maçında yendi.

Ayrıca bu sezon Süper Lig'de en fazla gole kapama yapan kaleci, Konyaspor forması giyen İbrahim Sehic.

İlhan Palut ise 37 maçta topladığı 65 puan ile Süper Lig tarihinde Konyaspor'un başında en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktör oldu.

Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında istatistikleri neler?

Bu sezon Süper Lig'de Gaziantep FK'nın (13) ardından en fazla şutu direkten dönen takım Beşiktaş. Siyah-beyazlılar'ın 10 şutu direkten döndü.

Konyaspor kalesine çektiği altı isabetli şutu da gole çeviremeyen Beşiktaş, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana gol atamadığı maçlar arasında sadece iki karşılaşmayı daha yüksek sayıyla tamamladı (8 vs Fenerbahçe & 7 vs Başakşehir).

6 - Beşiktaş'ın Süper Lig'de 2014/15 sezonundan bu yana gol atmadığı maçlar arasında en fazla isabetli şut çektiği karşılaşmalar:



8 vs Fenerbahçe (Kasım 2014)

7 vs Başakşehir (Şubat 2020)

6 vs Konyaspor (Aralık 2021)

6 vs Akhisarspor (Kasım 2017)



Sehic. — OptaCan (@OptaCan) December 27, 2021

Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk iki Süper Lig maçında dört puan toplayan Beşiktaş (1G 1B), daha sonraki yedi dış saha karşılaşmasından sadece üç puan çıkarabildi (3B 4M).

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