Kolo Toure: Arsene Wenger'e kayarak müdahalem kariyerimi değiştirdi

Eski Arsenal yıldızı Kolo Toure, İngiliz ekibinin denemelerinde Arsene Wenger ile yaşadığı anısını anlatarak Fransız menajerin zekasına dikkat çekiyor

Fildişi Sahili efsanesi Kolo Toure, menajer Arsene Wenger ile girdiği mücadelenin kariyerini nasıl değiştirdiğini anlattı.

Toure, 2002'de ASEC Mimosas'tan takas edildiğinde tanınmayan bir isimdi ancak 185 bin euro'luk bu takas kariyerinin seyrini değiştirdi.

15 yıl süren profesyonel kariyerinde Arsenal, Manchester City ve Celtic için yükselişine devam etti.

Kolo Toure ne söyledi?

FourFourTwo'ya konuşan Kolo Toure, Arsenal ile ilk denemelere gittiğinde antrenmanda istemeden Arsene Wenger'e kayarak müdahalede bulunduğunu ve bu maceranın kariyerini değiştirdiğini anlattı.

"Arsenal ile görüşmeye gidebildiğim için gerçekten şanslıydım. Orada iki hafta geçirdim ve Arsene Wenger'e çelme attım."

"Biliyor musunuz bence bu kayarak müdahalem kariyerimi değiştirdi. Arsene Wenger'e başarılı profesyonel bir futbolcu olmak istediğimi gösterdi. Zaten o da öyle gördü."

"Sonrasında ise bütün oyuncular bana gülüyordu, ben ise şoktaydım!"

"O anda benden kurtulacaklarını sanıyordum ama Arsene zeki bir adam; sadece kendisini etkilemeye hevesli genç bir Afrikalı çocuk gördü. Bana kendimi ifade etme ve neler yapabileceğimi gösterme fırsatı verdi."

Daha sonra ne oldu?

Toure, Şubat 2002'de Arsenal ile sözleşme imzalamasına rağmen bir sonraki sezon karşılaşmalara çıktı. 300'den fazla maça çıktığı Arsenal'a bir ilki yaşatacaktı.

Arsenal ile 2003-04 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşadı ve 2 kez FA Cup'ın sahibi oldu. 2006'da ise Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldu.

Manchester City, Liverpool ve Celtic ile 500'den fazla maça çıktı.

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