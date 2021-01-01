"Neymar, Ronaldinho gibi, her şeyini vermiyor"

Eski PSG ve Barcelona oyuncusu Ludovic Giuly, Neymar'ın dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu ancak potansiyelini kullanmadığını söylüyor.

Ludovic Guily, Neymar'ın olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu ancak tam potansiyeline ulaşamaması sebebiyle Ronaldinho'ya benzediğini iddia ediyor.

Breziyalı forvetlerin her ikisi de hem Barça'da hem de PSG'de forma giydi. Ronaldinho parladığı yıllarda Fransa'dan İspanya'nın yolunu tutarken Neymar ise Paris Saint-Germain'e 2017'de rekor bir ücretle transfer oldu.

Neymar geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'in ligde hakimiyet kurmasına ve Şampiyonlar Ligi'nde finale ulaşmasına yardım etti ancak Giuly, Brezilyalı yıldızın tam potansiyelini yansıtamadığını düşünüyor.

Ludovic Guily ne söyledi?

Telefoot'a konuşan Ludovic Guily, Ronaldinho ile Neymar'ı kariyer düzeyinde karşılaştırabileceğini ve benzer durumları yaşadıklarını anlatıyor.

"Ronaldinho ile Neymar'ı kariyer düzeyinde karşılaştıracağım. Her şeye sahipler ancak daha yükseğe çıkmak için her şeylerini vermiyorlar."

Eski PSG ve Barcelona sağ kanat oyuncusu, sözleşmesi 2022 yazında sona erecek Neymar'ın Fransız ekibiyle sözleşme uzatacağını umuyor.

"Elbette sözleşme uzatmak, takım arkadaşları ve taraftarlar için önemli bir mesaj. Kulübüne olan sevgisini ve bağlılığını gösteriyor, çok önemli bir şey."

Neymar'ın Paris Saint-Germain rekorları

Neymar, PSG formasıyla toplamda 105 maçta 83 gol kaydetti. 3 Ligue 1, 2 Fransa Kupası ve 2 Lig Kupası kazandı.

Ancak 29 yaşındaki oyuncu, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaldırmasına yardımcı olamadı. Son olarak 2019-20 sezonunda finale ulaşan Paris temsilcisi Bayern Münih'e 1-0 mağlup olarak kupayı kaptırmıştı.

Lille karşısında 1-0 mağlup olan PSG şimdi de lig şampiyonluğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya.

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