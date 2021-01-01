Sergen Yalçın'dan tepki: Hakemin yapamadığını sen yaptın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçındaki kararları nedeniyle Halil Umut Meler'e tepkisini ilginç bir şekilde gösterdi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olduğu karşılaşmadan eli boş döndü.

Siyah-beyazlılar rakipleriyle arasındaki puan farkını açma şansını değerlendiremedi ve Ersin Destanoğlu'nun penaltı kurtarışı yaptığı maçta Aytaç Kara'nın tek golüyle yıkıldı.

Karşılaşmada ise Sergen Yalçın ve ekibi hakem kararlarından memnun değildi. 60. dakikada sarı kartı bulunan Aytaç Kara'nın Necip Uysal'a yaptığı faulün ardından siyah-beyazlılar, Kara'ya ikinci bir sarı kart çıkmasını bekledi.

Aytaç Kara'ya sarı kart çıkmadı ancak pozisyonun 6 dakika ardından yerini Kristijan Bistrovic'e bırakarak oyundan çıktı. Sergen Yalçın ise hakeme tepkisini Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can'a söylediği sözlerle belirtti.

Sergen Yalçın ne söyledi?

Faul pozisyonunda Aytaç Kara'ya kart çıkmamasına tepkili olan Sergen Yalçın, Kara'nın oyundan alınmasının ardından Şenol Can'a, "Hocam hakemler yapamadı, sen yaptın. Tebrik ederim." dedi.

Emre Kocadağ: Hodri meydan

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ise karşılaşmanın ardından hakem kararlarını eleştirdi.

"MHK'nın verdiği kararın sonucunu gördük! MHK risk aldı ve bu riskin sonucunu da gördü. İkinci sarı kart gözünün önündeydi vermedi"

"MHK, Halil Umut Meler'i haftaya da atasın, hodri meydan."

"Biz lideriz, kaybedilmiş bir şeyimiz yok."

Beşiktaş'ın bu sezon performansı

Beşiktaş, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada galibiyet şansını geri tepti ancak Süper Lig'de hala liderlik koltuğunda.

Arasında Galatasaray ile 3, Fenerbahçe ile 5 puan fark olan siyah-beyazlılar bir sonraki maçta Alanyaspor'a konuk olacak.

Daha fazlası