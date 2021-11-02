Klopp'un elini sıkmayan Simeone: Sahteliği sevmiyorum

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’un Atletico Madrid’i konuk edeceği maç öncesinde, iki takımın geçen ayki karşılaşmasında yaşananlar yeniden gündeme geldi.

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Liverpool’un deplasmanda 3-2 kazandığı maçın ardından Jürgen Klopp ile el sıkışmayı reddetmişti.

Ne söyledi?

Klopp, Simeone’nin bu davranışını umursamadığını açıklamıştı. Simeone ise el sıkışma konusuna farklı bir açıdan bakmayı tercih ediyor.

“İlk maçın ardından bu konuyu açıklamıştım. Maç sonunda el sıkışmayı sevmiyorum. Bu hareket, farklı duygular içindeki iki farklı insanın hislerini yansıtmıyor.”

“İngiltere’de bunun bir gelenek olduğunu biliyorum, ama ben sahte nezaket gösterilerinden hoşlanmıyorum. Nasıl hissediyorsam öyle davranıyorum.”

“Klopp’u şahsen tanımıyorum, ama o harika bir teknik direktör ve gittiği her yerde başarılı oldu.”

Bu maçı rövanş olarak görmüyor

Mart 2020’den bu yana ilk kez Anfield deplasmanına çıkacak olan Simeone, İngiltere’ye rövanş düşüncesiyle gelmediklerini söyledi.

“Global ölçekte büyümeye çalışan iki kulüpten bahsediyoruz. Bunun büyük bir maç olarak anılması çok doğal.”

“Ama futbolda intikam duygusuyla hareket etmeyiz. Bu tip hislere yer yok.”

“Bu maçı bir rövanş olarak görmüyoruz. Her ne kadar hatırası Atletico taraftarlarının hafızalarında kalacak olsa da, bir yıl önce oynadığımız maçı düşünmüyoruz.”

“Teknik direktörler olarak maça etki edebilmeliyiz. Bu tip maçlarda berrak ve güçlü bir zihne sahip olmak sonucu değiştirebilir.”

“İspanya’daki maçın devre arasında Klopp, Henderson-Fabinho değişikliğini yapmıştı. Bu hamle, 2-2 biten ilk yarının ardından maçın gidişatını değiştirdi. Teknik direktörler takımlarını ileri taşıma konusunda bireysel yeteneklere güvenmenin ötesine geçebilmeli.”

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