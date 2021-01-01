Klopp'tan Wijnaldum'a veda gibi açıklama

Premier Lig'de 2020-2021 sezonu tamamlanırken, Liverpool'un yıldızı Georginio Wijnaldum da takımıyla son maçına çıkmış olabilir.

Liverpool'un deneyimli teknik direktörü Jürgen Klopp, takımının ligin son haftasında Crystal Palace ile oynadığı maç öncesinde yaptığı açıklamada sezon sonunda kulüpten ayrılması beklenen Hollandalı yıldızı Georginio Wijnaldum'u övdü.

Klopp, deneyimli oyuncunun bugüne dek yakaladıkları başarılarda kilit rol oynadığını söyledi.

Klopp ne söyledi?

Wijnaldum'un bir Liverpool efsanesi olduğunu belirten Klopp'un bu açıklamaları yıldız oyuncuya bir veda olarak nitelendirildi:

"Wijnaldum şu an ve sonsuza dek bir Liverpool efsanesi. Neşeli, özverili ve harika bir karaktere sahip. Bizim için yaptıklarını kelimelerle özetlemem mümkün değil.

"Başarımızın arkasındaki gizli kahraman olduğunu söyleyebilirim. Liverpool'u onun sevgi dolu kalbinin üzerine inşa ettik. Buradan ayrılsa bile bu durum değişmeyecek.

"Hayatımızın bir parçası olduğu için takım arkadaşları gibi ben de büyük bir minnettarlık duyuyorum. Onu seviyorum ve her zaman ailemizin bir parçası olacak."

Devlerin listesinde

2016 yazında Newcastle United'dan 23 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Wijnaldum, kulüpteki beş sezonunda 236 maça çıkarken 22 gol atmıştı.

Bu yaz serbest oyuncu statüsüne kavuşan başarılı orta saha oyuncusunun Barcelona, PSG, Bayern Münih ve Milan gibi büyük takımların transfer listesinde yer aldığı biliniyor.

Daha fazlası