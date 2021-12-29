Klopp, Leicester mağlubiyeti hakkında konuştu: “Hak ettik”

Jurgen Klopp, Liverpool'un dün gece gol atma serilerinin bittiği 1-0'lık Leicester City mağlubiyeti için "gerçekten kötü bir oyun" oynadıklarını kabul etti.

Kırmızılar, Mohamed Salah'ın ilk yarıda yararlanamadığı penaltı dışında pozisyon yaratmakta zorlandı ve 59. dakikada Ademola Lookman'ın golüyle mağlup oldu.

Yenilgi, Liverpool'u Premier Lig tablosunun zirvesinde Manchester City'nin altı puan gerisine attı ve şampiyonluk umutları büyük bir darbe aldı.

Ne söylendi?

Jurgen Klopp Amazon Prime'a yaptığı açıklamada, "Gerçekten kötü bir oyun oynadık, bu yüzden kaybetmeyi hak ettik" dedi.

"Karar aşamasında zayıftık, belki biraz şans eksikti. İşte böyle. O anlardan daha fazlasına sahip olmalıydık. Kazanmak için yeterince şeyimiz vardı, ancak kaybederseniz daha fazlasına ihtiyacınız vardır."

"Bence iyi başladık, sonra ritmimizi tamamen kaybettik ve geri alamadık. O andan itibaren zorladık, bu yüzden söylenecek başka bir şey yok. Leicester kesinlikle hak etti.

"Daha iyi savunma yapmalıydık. Bunu genellikle yaparız, bugün neden yapmadığımızı açıklamak zor.

"City ile büyük bir fark var. Şu anda bu benim sorunum değil. Normal futbolumuz olan Liverpool futbolunu oynarsak, daha fazla futbol maçı kazanma şansımız olur."

Stoper Virgil van Dijk, "Manchester City'ye, Chelsea'ye veya çevremizdeki diğer takımlara bakmanın bir anlamı yok. Bugün performansımıza bakmalı ve gelişmeliyiz. Hepimiz daha iyisini yapmak istiyorduk. Bu bir gerçek. Yeterince iyi değildik ve galibiyeti hak ettiler." diye ekledi.

Gol bulma serisinin sonu

Liverpool, Mart ayından bu yana ilk kez Premier Lig'de ağları bulamadı. (Fulham'a 1-0 yenildikleri maç)

2021'i de başladıkları gibi bitirdiler ve bir deplasman maçında gol atamadılar. Kırmızılar, bu iki maç arasındaki tüm müsabakalarda deplasmanda oynadığı son 28 maçın her birinde gol atmıştı (toplam 75 gol).

Fikstürde bir sonraki sırada Avrupa'nın en iyi savunma takımlarından biri olarak kabul edilen Chelsea yer alıyor.

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