Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan hayal kırıklığına rağmen Ligue 1'de şampiyonluğa çok yakın olan PSG'nin Kosta Rikalı kalecisi Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma ile süresini paylaşmaktan pek de mutlu olmadığını ortaya koydu.

İtalyan kaleciyle iyi bir ilişkisi olduğunun altını çizen Navas, buna rağmen gelecek sezon kalenin tek sahibi olmak istiyor.

Ne söylendi?

Mauricio Pochettino'nun verdiği karar doğrultusunda bu sezon Donnarumma ile hemen hemen eşit süre alan Navas, Fransız basınından Canal +'ya verdiği demeçte bu durumun gelecek sezon değişmesini beklediğini belirtti:

"Bu sezon yaşadığımız bu durumun gelecek sezon tekrarlanacağını sanmıyorum. Sezon sonunda geleceğimi düşünmem için gereken zamanım olacak. Ailem Paris'ta olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor ve ben de burada her zaman çok popüler hissetmekten dolayı mutluluk duyuyorum.

"Geleceğin neler getireceğini göreceğiz. Gigio ile mükemmel bir ilişkim var ama her zaman, bütün maçlarda oynamak istiyorum. Bence birçok şeyi düşünmek gerekiyor"

PSG yönetimi kimi seçecek?

Hem PSG yönetimine hem de taraftarlara kısaca ya Donnarumma ya ben mesajı veren Navas'ın bu açıklamalarının ardından PSG yönetiminin atacağı adımlar da merak konusu oldu.

35 yaşındaki bu sezon 23 maçta forma giyerken, EURO 2020'ye vurduğu damga sonrasında Milan'dan PSG'ye bedelsiz olarak transfer olan Donnarumma ise 22 maçta oynamıştı.

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