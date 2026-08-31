"Kendine gelmeli": Paris'in yaz transferi Enrique'yi erkenden endişelendiriyor

Bugün pazartesi günü yayımlanan bir basın raporu, sezon başından bu yana hayal kırıklığı yaratan sonuçlar alan Paris Saint-Germain'de bir yaz transferinin şimdiden endişe yarattığını öne sürdü.

"L'Équipe" gazetesinin aktardığına göre, bu yaz 10 milyon euro karşılığında kulübe geri dönen Lucas Digne için işler yolunda gitmiyor.

Luis Enrique'nin oyun anlayışına henüz uyum sağlamış değil ki bu, sezonun bu aşamasında bir ölçüde açıklanabilir ve anlaşılabilir bir durum. Ancak daha da önemlisi, mutlaka doğru zihniyete sahip olmadığı.

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Gazete şunları yazdı: "Paris ondan farklı bir ruh, daha isyankâr bir ruh bekliyor."

Hatta Nuno Mendes'in yokluğuna rağmen Lille karşısında ilk on birde yer almaması, Luis Enrique'nin eski Barcelona oyuncusuna verdiği ilk bir uyarı olarak değerlendirilebilir.

"Uyanması gerekiyor. İkinci oyuncu rolünü kabullenerek buraya gelmiş olması sorun değil, ancak burada tatilde ya da yarı emekli değil. Durumun böyle olduğunu söylemiyoruz, ama bunu kabul etmeyiz. Mücadele etmesi ve Nuno'dan daha iyi olmaya çalışması gerekiyor, çünkü Nuno her maçı oynamayacak. Mücadele etmesi lazım; bu da uyum sürecinin bir parçası." Bir Paris Saint-Germain kaynağı bu şekilde konuştu.

Ayrıca kulüp içinde Digne'in, bazı diğer Dünya Kupası oyuncularının aksine henüz fiziksel zindeliğinin zirvesine ulaşmadığının gözlemlendiğini de belirtmek gerekiyor.

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Yakın çevresi oyuncunun "son derece kararlı" olduğunu ve ilk on birde bir yer için mücadele etmeye hazır olduğunu iddia ederken, Digne muhtemelen herkesten daha çok, performans seviyesini hızla yükseltmesi gerektiğinin farkında.