Chelsea’nin 35 milyon pound’a transfer ettiği Drinkwater’ın kariyeri serbest düşüşte…

Leicester City’nin 2015-16 sezonunda kazandığı şampiyonluktaki önemli pay sahiplerinden olan Danny Drinkwater, 2017 yılında ise 35 milyon pound karşılığında Chelsea’ye transfer olmuştu.

Londra ekibinde eski takım arkadaşı N’Golo Kante ile de tekrar buluşmuş olan Drinkwater, beklentilerin bir hayli uzağında kaldı. Tüm kulvarlarda Chelsea formasını 23 kez giyen oyuncu, Premier Lig’de ise Chelsea ile yalnızca 12 maça çıkabildi.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında da Kasımpaşa’ya kiralanan İngiliz orta saha, kariyerinin geldiği noktaya dair itiraflarda bulundu.

Neler söylendi?

İçinde bulunduğumuz sezonu Championship ekiplerinden Reading’de kiralık olarak forma giyen Drinkwater, talkSPORT ’a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

“Futbolda hiçbir şey basit değildir. Yeni meydan okumalar için heyecanlıyım. Son birkaç yıldır hiç olmadığı kadar istekliyim, özellikle son yıllarda kariyerimin geldiği noktayı düşününce.”

“Maçlar, futbolun keyfini yeniden yaşamak… Bunlara geri dönmek istiyorum. Bazı fırsatlar kaçırdım ve hatalar yaptım, forma giyemedim.”

“Sözleşmemin son senesindeyim dolayısıyla önümde sadece futbol yok, başka şeyler de var.”

“Maçlara çıkmak için can atıyorum, geldiğim yerin farkındayım ve 10 yıl boyunca hayal ettiğim şey kesinlikle bu değildi. Yani bunu değiştirmeli ve doğru adımları atmalıyım.”

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