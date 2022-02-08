Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano donma tehlikesi geçirdi

Türkiye Kupası son 16 turunda Fatih Karagümrük ile Konyaspor'u karşı karşıya getiren maç müthiş bir gol düellosuna sahne oldu.

İlk yarısı 2-2, normal süresi ise 4-4 eşitlikle sonuçlanan maçta uzatma devrelerine geçildi. Oyuna 65. dakikada Jimmy Durmaz'ın yerine dahil olan Emre Mor, uzatmanın ilk yarısında attığı golle Karagümrük'ü çeyrek finale taşıdı.

Soğuk hava etkiliydi

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maçta oyuncular zorlu hava koşulları nedeniyle büyük zorluk yaşadı.

Yağıştan etkilenen zemin ve çimlerde oluşan su birikintileri zaman zaman oyuncuları zorlarken, yağmur ve rüzgar en çok kalecileri olumsuz etkiledi.

Kullanıma açıldığı tarihten bu yana fazla rüzgar aldığı için şikayetlere yol açan Atatürk Olimpiyat Stadı fırtınalı havada bir kez daha futbola elverişsiz koşullara sahne oldu.

Soğuktan en büyük darbeyi yiyen de kalelerinde uzun süre hareketsiz kalan file bekçileriydi. Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano'nun ekranlara yansıyan görüntüsü endişe vericiydi. Viviano soğuktan titremesini kontrol etmekte zorlandı.

🥶 Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano'nun yağmur ve fırtına nedeniyle yaşadığı zor anlar.pic.twitter.com/dcplxq5XIK



📹 A Spor — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) February 8, 2022

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