Lille orta saha oyuncusu Angel Gomes, takımının Pazar günü Paris Saint-Germain'e mağlubiyetinin ardından hoş bir sürprizle karşılaştı.

Son Ligue 1 şampiyonu, mevcut lidere 5-1 kaybetmesine rağmen Lille'de maç sonu gülen birileri vardı.

Karşılaşmanın yıldızlarından Lionel Messi'nin kendisiyle forma değiştirmek istediğini gören Angel Gomes bu duruma oldukça şaşırdı.

Ne oldu?

Lille ve PSG oyuncuları soyunma odalarına dönerken Messi, Gomes'i durdurdu ve formasını onunla değiştirmek istedi.

🎥👀 [𝗜𝗡𝗦𝗜𝗗𝗘]



Behind the scenes of the great victory 🆚 Lille (1-5) 👌#𝗟𝗢𝗦𝗖𝗣𝗦𝗚 pic.twitter.com/ULZAYSQP9r — Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 7, 2022

Manchester United'ın eski genç oyuncusu, futbol ikonuyla el sıkıştı ve ikisi de ayrı yönlere gitmeden önce birbirlerine sarıldılar.

Lille - PSG maçında ne oldu?

Ligue 1'in 23. haftasında lider Paris Saint-Germain deplasmanda son şampiyon Lille'i 5-1 yenerken Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle karşılaşmada yer almadı.

Konuk ekibin gollerini 10 ve 51'de Danilo, 32'de Kimpembe, 38'de Messi ve 67'de Mbappe kaydetti. Ev sahibinde ise Hatem Ben Arfa'nın asistinde Sven Botman fileleri havalandırdı.

Paris Saint-Germain puanını 56 yaptı ve Marsilya ile farkı 13 yaptı. Bu sezon zor günler geçiren Lille ise 32 puanda kaldı.

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