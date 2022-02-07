Sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Niklas Süle, İngiltere'den gelen teklifleri geri çevirdi ve Dortmund ile el sıkıştı.

Bayern Münih'in yeni kontrat önerisine de olumsuz yanıt veren 26 yaşındaki savunmacı, önceki aylarda takım değiştireceğinin sinyallerini vermişti.

Süle'nin Bayern'den ayrılacağına dair ilk çıkan haberlerde, oyuncunun Premier Lig'e gitmek istediği yazılmış, Newcastle ile Chelsea'nin deneyimli savunmacı ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Ancak, 2017'den bu yana Bayern forması giyen Süle'nin Dortmund ile dört yıllığına anlaştığı resmiyet kazandı.

Niklas Süle ne söyledi?

Bild'e konuşan Süle, kararını şu sözlerle açıkladı:

"Son haftalarda ne yapmak istediğim ve bunun sebepleri hakkında birçok spekülasyon oldu."

"Birkaç hafta önce kariyerimi Dortmund'da sürdürmek istediğime karar verdim. İlk görüşmemizden bu yana bana büyük ilgi gösterdiler. Dortmund'da oynayabileceğim rolü bana etkileyici biçimde sundular."

"Beni hem insan, hem de futbolcu olarak takımda görmek istediklerini hissettim. Kısa süre içinde geleceğimin orada olduğunu anladım."

Kulüp doğruladı

Dortmund sportif direktörü Michael Zorc, kulübün resmi sitesine verdiği demeçte Süle transferinin detaylarına değindi.

"Alman milli takımının da formasını giyen Niklas Süle'yle dört yıllığına anlaştığımızı açıklamaktan mutluluk duyuyorum."

"Niklas, yaptığımız görüşmelerde Dortmund'da oynama konusunda büyük bir istek gösterdi."

"Büyük bir tecrübeye sahip, oyun kurarken çok sakin ve fizik olarak kuvvetli. Gelecek yazdan itibaren onunla birlikte yeni adımlar atacağız."

Süle'nin kariyeri

2017'de Hoffenheim'dan Bayern'e transfer olan Süle, Bavyera ekibi adına 159 maça çıktı ve dört Bundesliga şampiyonluğu kazandı.

2019/20 sezonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Süle, Bayern'de iki Almanya Kupası zaferi de yaşadı.

Allianz Arena'da kalmayı tercih etmeyen Süle'nin menajeri, bu tercihin parayla ilgili olmadığını söylemişti.

GOAL ve SPOX'un Ocak ayında edindiği bilgiler; Süle'nin ayrılık kararının kesin olduğu ve Bayern'in savunmada doğacak boşluğu Chelsea'nin Danimarkalı savunmacısı Andreas Christensen ile doldurmayı planladığı yönündeydi.

Bir süredir stoper arayışında olan Dortmund teknik direktörü Marco Rose, böylece istediği oyuncuya kavuştu.

2019'da Bayern'den Dortmund'a dönen Mats Hummels son dönemde yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle eski istikrarından uzak. Manuel Akanji'nin ise takımdan ayrılma ihtimali gündemde.

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