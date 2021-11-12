Karadağ-Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu hafta maçında 16 Kasım Salı günü Karadağ'a konuk olacak.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele oynanacak mücadele, saat 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşma GOAL Türkiye'den canlı anlatımla da takip edilebilecek.

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in maça yetişmek için tedavisi devam ederken, sakatlığı bulunan bir diğer isim Abdülkadir Ömür'ün de maça yetişme ihtimali düşük.

Tarih 16 Kasım Salı Saat 22.45 Stat Podgorica Şehir Stadı Yayım TRT 1

2021'deki 16. maç

Bu yıl oynadığı 14 maçta 6 galibiyet alan milli takım, 4 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 24 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde de 24 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Milli takım, gruptaki altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybetti, yedinci karşılaşmasında ise sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, sekizinci maçında ise deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

Milliler, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, ay-yıldızlı ekibin Antalya'da Gine ile oynadığı özel karşılaşma 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.

Türkiye 602. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçıyla tarihinde 602. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 324'ü resmi, 276'sı özel 600 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 228 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 256'sı deplasmanda, 261'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 799 gol attı, kalesinde 861 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 600 karşılaşmanın 517'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 600 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

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