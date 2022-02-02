Juventus'un orta saha oyuncusu Weston McKennie, formunu bulmaya çalışırken tüm ABD Milli Takımı’nın Christian Pulisic'i desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Pulisic, Thomas Tuchel'in hücumunda daha fazla rol almaya çalışırken Chelsea'de zor bir süreçten geçiyor. Yıldız oyuncu, Dünya Kupası elemeleri için ABD kampında bulunuyor.

Bir dönem milli takımdan ayrı kalan ve takım arkadaşlarının desteğine güvenen McKennie, grubun can sıkıcı zamanlarda nasıl bir arada kalacağını ve birbirine nasıl destek olacağını biliyor.

Pulisic'in durumu nasıl?

Chelsealı oyuncu, Stamford Bridge'de forma şansı bulmakta zorlanırken milli takım kampına katıldı.

Kanat oyuncusu, Chelsea'de istediği kadar süre alamadı. Oynadığı zaman ise merkezde ya da alışılmadık bir kanat rolünde görevlendirildi.

ABD, El Salvador'u 1-0 mağlup etmesinin ardından pazar günü Kanada'ya 2-0 yenilirken Pulisic, iki maçta da oynadı.

McKennie ne dedi?

"Pek çok insan istediğini söyleyecektir, birçok insanın kendi fikirleri vardır ancak bir oyuncu olduğunuzda diğer futbolcuyu net olarak anlayabilirsiniz.

"Hepimizin iniş çıkışları oldu, hepimiz zor zamanlar geçirdik ve en önemli şey birbirimizin yanında olmamız.

“Pulisic, içinde bulunduğu durumdan dolayı memnun değil. Topu ayağına tekrar vermek ve güvenini yeniden inşa etmeliyiz. Ona sahip çıkmalyız.

"Bence o hala önemli bir parça, maçı bir anda değiştirebilecek bir kıvılcıma sahip olan oyunculardan biri.

“Rakipler için çok öngörülemez ve çok yetenekli bir oyuncu.

"Herkesin kendi fikri olacak. Herkes söylemek istediğini söyleyecek ama buradaki ekip ve personel hepimizin arkasında ve hepimiz onu başarılı olması için en iyi konuma getirmek istiyoruz.”

McKennie'nin dersi

Juventuslu futbolcu, geçen sonbaharda ABD kampından gönderildiğinde bu konu üzerinde düşünmeye devam etti.

McKennie, protokolü ihlal ettiği için eve gönderildi, ancak o zamandan beri o anı kulüp ve ülke için bir dönüm noktası olarak kullandı.

O dönemden beri ABD’nin en parlak oyuncularından biri olurken Juventus ile yeri doldurulamaz bir oyuncuya da dönüştü.

"Bence bu sadece bir öğrenme dersiydi" diyor ve ekliyor: "Sanırım geri döndüğümde, başımı eğip çalışmak benim için önemliydi.

“Juventus kesinlikle bu konuda bana çok yardımcı oldu. Biraz uğraştım, güvenimi kaybetmedim ve dediğim gibi bunun bir öğrenme süreci olduğunu kavradım.

“Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Yeniden çok çalışarak ABD kampına çağrıldım. Şimdi her şeyin farkındayım ve ne yapmam gerektiğini biliyorum.

"Bence bir insan olarak yapılacak en iyi şey hazır durumda olmaktır. Sanırım bu benim en büyük özelliğim oldu. Şu anda hazır durumdayım ve böyle bir şeyi tekrar yaşamak istemem."

Daha fazlası için:

PORTRE | Adama Traore: La Masia, çeteler ve Usain Bolt

Manchester City'nin Portekizli yıldızı Joao Cancelo: "Juventus'tan ayrıldığıma başlangıçta pişman oldum"

Fiorentina Başkanı Commisso'dan Juventus'a transfer olan Vlahovic'e sert sözler: "Bir selam bile vermedi"