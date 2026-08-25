Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain, uzun bir sakatlık ve kiralık dönemler serisine son verme kararı alarak Portekizli Renato Sanches ile yollarını tamamen ayırmaya karar verdi; bu bedelsiz bir ayrılığa mal olacak olsa bile.

Portekizli orta saha oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar uzanmasına rağmen, Paris kulübünün yönetimi mevcut transfer döneminde, yeni bir kulüple anlaşmaya varması durumunda oyuncunun bedelsiz ayrılığına kapıyı açmaya karar verdi.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin ortaya koyduğuna göre bu adım, oyuncunun nihai ayrılığını kolaylaştırmayı ve son yıllarda yaşadığı, onu geleceği parlak bir yetenekten kulübün maaş defterinde bir yüke dönüştüren kiralık dönemler serisini sonlandırmayı amaçlıyor.

Sanches, Yunan ekibi Panathinaikos'a yaptığı kiralık dönemin sona ermesinin ardından bu yaz Paris'e dönmüştü. Geçen sezon, 12'sinde ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıkan oyuncu bir gol atıp bir asist yaptı ve sakatlıklar nedeniyle aralıklı dönemler boyunca eksik kalmasına rağmen fiziksel hazırlığını büyük ölçüde geri kazanmayı başardı.

Mevcut hazırlık döneminde oyuncu, herhangi bir fiziksel aksaklık yaşamadan Paris Saint-Germain antrenmanlarına normal şekilde katıldı, ancak bu, Paris projesinin geleceğe dönük hesaplarından tamamen çıkması sonrası teknik heyeti ve yönetimi ona yeni bir şans vermeye ikna etmeye yetmedi.

Her şeye rağmen, 2016 yılının altın çocuğu hâlâ Avrupa hayaline sıkı sıkıya bağlı. Sanches, Suudi Arabistan, Brezilya ve Amerikan liginden gelen cazip teklifleri reddetti; kendisine düzenli oynama fırsatı verecek ve Benfica, Bayern Münih ve Lille'de gözleri kamaştırdığı parlaklığını yeniden kazanmasını sağlayacak gerçek bir sportif proje aramayı tercih etti.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Fazla beklemesi de gerekmedi; teklifler peş peşe gelmeye başladı. İtalyan Torino, Alman Union Berlin, İngiliz Ipswich Town ve Hull City onu kadrosuna katmaya ilgi gösterdi. Ayrıca, 2022'de Paris'e gelmeden önce Benfica'dan Bayern Münih'e, Swansea, Lille ve Roma'dan geçerek büyük duraklardan geçmiş kariyerini kurtarmak için harekete geçme olasılığını değerlendiren Fransa liginden iki kulüp de bulunuyor.