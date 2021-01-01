Juventus'tan ayrılan Gianluigi Buffon'dan torpil sitemi

Juventus'un sembol isimlerinden Gianluigi Buffon, ayrılık kararının perde arkasını açıkladı.

Sezon sonunda Juventus’tan ayrılacağını açıklayan Gianluigi Buffon, veda öncesinde kulüp televizyonuna bir röportaj verdi.

Uzun yıllar Juventus forması giyen Buffon, bir yıllık Paris Saint-Germain macerasının ardından 2019’da tekrar siyah beyazlı ekibe dönmüştü. Haziran ayında kulüple sözleşmesi sona erecek olan 43 yaşındaki file bekçisi, Juventus’tan ayrılma kararının arkasında yatan sebebi açıkladı. Buffon’a göre ayrılığın en önemli nedeni, Pirlo’nun kendisini kayırdığı yönünde çıkan söylentiler.

“Barcelona maçından sonra, ‘Buffon, Pirlo’nun arkadaşı olduğu için oynuyor’ yorumları yapıldı. Bu şüphenin oluşması beni Juve’den ayrılmaya itti. Beni rahatsız eden bir konu da taraftarların tavrı oldu. Gerçek taraftar, karşısına çıkan ilk zorlukta takımını yalnız bırakmaz. Juventus’u Şubat’a kadar değil, Mayıs’a kadar desteklemeleri gerekiyor.”

Buffon, röportajda kariyeri ve geleceğiyle ilgili sorulara da yanıt verdi. Birçok futbol otoritesi tarafından tarihin en iyi kalecisi olarak gösterilen Buffon, bu unvanı sahiplenme konusunda alçakgönüllü davranıyor.

“Bu konuyu hiç düşünmedim. İnsanların saygısını ve takdirini kazanmak, size doğru yolda ilerlediğinizi anlatıyor, ama ben futbolda en iyi kavramını doğru bulmuyorum. Simgeleşmiş isimler arasından en iyiyi seçmek zorunda değiliz. Pele, Messi, Maradona veya Cristiano Ronaldo, hepsinin sıra dışı oyuncular olduğunu bilmek yeterli.”

Tecrübeli eldiven, Juventus kariyerinin zirvesi olarak, 2012’de, 8 yıl aradan sonra yaşadıkları şampiyonluğu gösteriyor.

“Conte’yle kazandığımız ilk şampiyonluk. Juventus’a olan inancım tamdı, çünkü tekrar kazanabileceğimizi biliyordum. 2006’da da ayrılmayı düşünmüştüm, birçok takıma gidebilirdim, ama kaldım ve 6 yıl boyunca sabrettim. En iyi kaleci bendim, ama uzun süre Avrupa kupalarında oynayamadım.”

Şampiyonlar Ligi üzüntüsü

Juventus formasıyla en büyük mutluluğu Conte’yle gelen Serie A şampiyonluğunda yaşayan Buffon, kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finalini ise kariyerindeki en büyük hayal kırıklığı olarak niteliyor.

“Cardiff’teki maç. Sorun kaybetmemiz değil, ikinci yarıda darmadağın olmamızdı. En üst seviyede mücadele edemediğimizi hissettim. 1-0 kaybetmek ile 4-1 kaybetmek arasında fark var. Bu acı vericiydi. Bir diğeri ise Madrid’de 3-1 kazanmamıza rağmen elendiğimiz maçtı. Turu geçme şansımız çok düşüktü, ama neredeyse başarıyorduk. O takımın bir parçası olduğum için gurur duymuştum.”

Geri dönüşte Ronaldo faktörü

Buffon, Juventus’a dönüş sürecinde aile faktörünün ve Cristiano Ronaldo’yla birlikte oynama şansının etkili olduğunu belirtiyor.

“Başta tereddütlerim vardı, Şampiyonlar Ligi’nde oynayan başka takımlara da gidebilirdim. Sonrasında 41 yaşında olmanın getirdiği fiziksel problemleri ve ailemi düşünüp Juve’ye dönmeye karar verdim. Cristiano Ronaldo’yla birlikte oynama fırsatı iyi bir deneyimdi. Bu deneyimden çok şey öğrendim.”

Buffon, geleceğiyle ilgili soruya ise net bir yanıt vermekten kaçındı.

“Şu anda uzaklaşmaya ihtiyacım var. Mayıs ayından bu yana üç günde bir maç yapıyoruz. Seçim yapmadan önce dinlenip enerji toplamam gerek. İyice ikna olmadan, fevri bir karar vermek istemiyorum. Bunu yapabilmek için de dinlenmeliyim. Kariyerimde yeterince başarı kazandım. Bırakmayı dahi düşünebilirim.”

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