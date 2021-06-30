Juventus'tan 400 milyon euro'luk atak

Yeni sportif direktörünü duyuran Juventus, pandeminin neden olduğu ekonomik zarardan dolayı sürpriz bir karar aldı.

Serie A'da dokuz sezonluk şampiyonluk serisi eski teknik direktörü Antonio Conte ve Inter tarafından sona eren Juventus'ta görevden alınan sportif direktör Fabio Paratici'nin koltuğuna Maurizio Arrivabene getirildi. Tottenham ile anlaşan Paratici'nin yerine göreve gelen Arrivabene, daha önce Formula 1 takımı Ferrari için çalışıyordu.

Arrivabene'nin göreve gelmesinin ardından borsada 400 milyon euro değerinde sermaye artırımı yapan Juventus, ayrıca pandeminin neden olduğu ekonomik problemler nedeniyle 320 milyon euro kaybettiğini açıkladı. Öte yandan kulübün marka elçilerinden biri olan eski oyuncusu David Trezeguet'in sona eren sözleşmesi de uzatılmadı.

Ronaldo kalabilir

Saha dışındaki bu adımların yanı sıra kadro yapılanmasıyla ilgili de çalışan Juventus, kaleci Carlo Pinsoglio'nun sözleşmesini uzattı. Son dört sezonda sadece dört maçta forma giyen 31 yaşındaki kaleci her ne kadar forma şansı bulamasa da Juventus soyunma odası için oldukça önemli bir figür olarak kabul ediliyordu.

Cristiano Ronaldo'nun takımdaki en yakın arkadaşlarından biri olan Pinsoglio ile yeni sözleşme uzatılması, takımdan ayrılacağı öne sürülen Portekizli yıldızın gelecek sezon da İtalyan ekibinde kalacağı yorumlarını da beraberinde getirdi. Ronaldo'nun bir süredir PSG ya da Manchester United'a transfer olabileceği iddia ediliyordu.

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