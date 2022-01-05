Juventus'tan ayrılması kesinleşen Aaron Ramsey, İngiltere'ye dönüyor

Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, kulübün Aaron Ramsey ile yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı.

Galli orta saha oyuncusu, Haziran 2019'da Arsenal ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz şekilde Juventus'a transfer olmuştu.

İtalyan kulübüyle dört yıllık kontrat imzalayan Ramsey, haftalık 400 bin pound maaş ile o tarihte dünyanın en fazla kazanan İngiliz futbolcusu olmuştu.

Allegri'yle yıldızı barışmadı

Juventus'taki ilk iki sezonunda Maurizio Sarri ve Andrea Pirlo idaresinde düzenli forma şansı bulan Ramsey, takımın 2019/20'de üst üste sekizinci kez Serie A şampiyonluğuna ulaşmasına katkı yapmıştı.

Ancak Allegri'nin yeniden takımın başına geçmesiyle gözden düşen Ramsey kulübeye mahkum oldu. Bu sezon Serie A'da yalnızca üç maça çıkan Ramsey, bir kez ilk 11'de şans bulabildi.

Hangi takıma gidecek?

Hafta başında Ramsey'nin Premier Lig ekiplerinden Burnley'den gelen teklifi geri çevirdiğine dair haberler çıkmıştı.

Ara transferde önemli hamleler yapması beklenen Newcastle United, Ramsey için ideal adreslerden biri olarak görülüyor.

Ramsey ile ilgilenen takımlar arasında Everton da yer alıyor. Everton teknik direktörü Rafael Benitez kötü sonuçları kadronun yetersizliğine bağlamış ve yönetimden takviye istemişti.

Allegri ne söyledi?

31 yaşındaki oyuncunun sezonu İngiltere'de tamamlama ihtimali, Allegri'nin son açıklamasıyla bir kat daha arttı.

"Bugün kadroda, ama kısa süre sonra Juventus'tan ayrılacak."

Allegri, Ramsey'nin yeni takımıyla ilgili sorulara ise "Görüşmeler sürüyor" yanıtını vermekle yetindi.

İtalyan devinde 70 maça çıkan ve altı gol kaydeden Ramsey, Galler milli takımıyla ise 71 maçta 20 gol attı.

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