Joachim Löw Fenerbahçe'den neden kovuldu? Sebep tarihe geçen basın toplantısı mı?

Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni bir teknik direktörle anlaşmayan Fenerbahçe'de Joachim Löw ismi ağırlık kazanırken, Alman çalıştırıcıyla görüşmelerin sürdüğü de biliniyor. Daha önce Aziz Yıldırım döneminde bir sezon çalıştığı Fenerbahçe'de Atatürk Kupası'nı kazanan Löw'ün sarı-lacivertli takımdaki ilk dönemi ve kovulma nedeni de bir hayli ilginç görünüyor.

O dönem Fenerbahçe yönetiminde yer alan ve daha sonra Fenerbahçe başkanlığına adaylığını da koyan Hulusi Belgü'nün Twitter'da yaptığı açıklamaya göre, ilk sezonda ikinciliğin başarı olacağını belirten Löw'ün bu sözleri başkan Aziz Yıldırım'ı kızdırmış ve bu açıklamanın ardından Löw ile yollar ayrılmıştı.

Öte yandan o dönem 39 yaşında olan Löw'ün gazetedeki köşe yazılarında Fenerbahçe'yi değerlendiren Fenerbahçe'nine efsane oyuncularına ilişkin sözleri de ayrılık kararını tetiklemişti.

7 Mayıs 1999'da Fenerbahçe'nin en önemli efsaneleri arasında yer alan Can Bartu, Ziya Şengül ve Abdullah Çevrim'in yazılarına yönelik sert bir basın toplantısı yapan Löw, bu isimlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini açıklamıştı.

Fenerbahçede çalışırken kendisine stajyer diyen bazı gazetecilerle problemler yaşadı ama artık benim söylememe gerek olmayan herkesin kabul ettiği çok başarılı bir kariyeri var.Senelerdir milli takım çalıştırmış olması önemli değil keşke Fenerbahçe’ye gelse,çok başarılı olacaktır — Hulusi Belgu (@HulusiBelgu) January 4, 2022

Abdullah Çevrim hakkında

"Abdullah Çevrim, Viorel Moldovan'ın devre arasında oyundan alınmasını eleştiriyor ama Moldovan'ın maça çıkmadan önce rahatsızlığı vardı. Bu yüzden oyundan aldık.

"Ayrıca Tayfun'u sola almamızı da eleştirmiş. Onu sola aldık çünkü Altay'ın en etkili oyuncusu Murat Alaçayır'ı durdurmamız gerekiyordu. Taraftarların takıma değil teknik direktöre tepki göstermesini istiyor ve bence bu büyük bir saçmalık.

Can Bartu hakkında

"Can Bartu da İlker-Faruk değişikliğini ve Faruk'un sağda oynamasını eleştirmiş. İlker maç içerisinde sakatlandı ve çıkmak istedi.

"Can Bartu daha önce de Mustafa Doğan'ın neden oyundan alındığını sorgulamıştı ama Mustafa o maçta sakatlanıp 3 dakika yerde kalmıştı. Oyuncularım sakat sakat nasıl maça devam edebilir? Can Bartu'nun nasıl maç izlediğini anlayamıyorum benim eşim bile futbolu ondan daha iyi anlıyor.

"Bu eleştirileri nasıl yaptığını anlamıyorum ama şaşırmıyorum çünkü maçların son 30 dakikasını izlemeden stadyumdan ayrılıyor. Dimas için de çalışkan ama antrenman eksikliği olduğunu söylemiş.

"Dimas iki maç iğne ile oynadı ve fedakarlık yaptı ama bunu bilmiyor. Bilmemesi de çok doğal çünkü antrenmana gelip izlemiyor.

Ziya Şengül hakkında

"Ziya Şengül de Sergen'in yükselen performansını överken neden ilk geldiğinde oynamadığını sorgulamış. Bu soru bence aptalca. Hangi futbolcu takıma gelir gelmez doğrudan ilk 11'de oynar?

"Ziya Şengül hayatı boyunca iki kez antrenörlük yapmaya çalışmış ama ikisinde de becerememiş. Bu durum yazdığı yazılardan da belli oluyor zaten. Onun yazdığı yazıları hayatı boyunca futbol oynamayan, sokaktan geçen bir insan da yazabilir.

"Bu insanlar işlerini kötü yapıyor. Onlara 3-5-2 ile 4-4-2 arasındaki farkı sorsak cevap veremezler. Gelip idmanları izleyip bana sorsalar keşke ama soramazlar çünkü soru sorabilecek bilgileri yok. Bu adamlar senelerdir Fenerbahçe'yi eleştiriyor. Başka da maç izlemiyorlar.

"Acaba açıp Avrupa'dan bir maç izliyorlar mı? Bu yazıları yazanların futbola uzaklığı Türkiye'nin Avustralya'ya uzaklığı kadar. İstedikleri kadar eleştirsinler, onlarla ilgilenmiyorum.

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