Manchester City'nin oyuncusu Benjamin Mendy, güvenliği nedeniyle başka bir hapishaneye alındı

Manchester City’nin futbolcusu Benjamin Mendy, Noel'den birkaç gün önce güvenliği konusundaki korkular nedeniyle yüksek güvenlikli bir hapishaneye götürüldü.

Şu anda yedi tecavüz ve bir cinsel saldırıyla suçlanan 27 yaşındaki Mendy, 23 Aralık'ta Manchester Hapishanesi'ne yerleştirildi.

Oyuncu, kendisine yöneltilen yedinci tecavüz suçlamasından bir gün sonra Liverpool'daki HMP Altcourse'dan Manchester'daki yüksek güvenlikli erkekler hapishanesine gönderildi.

Ne söylendi?

The Sun'ın haberine göre, bir kaynak Mendy hakkında şunları söyledi:

“Mendy, çok yüksek profilli birisi olduğu için başka bir hapishaneye nakledildi.

"Onun nakledilmesi gerekiyordu, çünkü güvenlik ve mahkum yönetimi sorunlarına yol açabilirdi. A Kategorisi koşullarının, olası sorunlarla başa çıkmak için daha donanımlı olabileceği hissedildi.

“Cezaevi Teşkilatı'nın, hapishanedekileri mümkün olan en güvenli şekilde yönetme sorumluluğu vardır.”

Geçen ay Mendy, yeni bir şikayetçi tarafından yedinci kez tecavüzle suçlandı.

Fransız futbolcunun aleyhindeki suçlamalar, 16 yaşın üzerindeki beş şikayetçi tarafından gerçekleştirildi. Olayların, 2020 yılının ekim ayı ile 2021 yılının ağustos ayının arasında gerçekleştiği iddia ediliyor.

Mendy; 24 Ocak'ta yargılanacaktı ancak geçen ay yargıç Patrick Thompson bu tarihi erteledi.

Fransız oyuncu, daha önce 26 Ağustos'ta dört tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasıyla suçlandıktan sonra Liverpool'daki HMP Altcourse'da gözaltında tutulmuştu.

Bir önceki duruşmada avukatı Christopher Stables, Mendy hakkındaki iddiaları şiddetle reddettiğini söylemişti.

Manchester City ne dedi?

Premier Lig şampiyonu City, 2017 yılında Mendy'i Fransız takımı Monaco'dan transfer etmek için 49.2 milyon sterlin ödedi.

Geçen yıl eylül ayında City patronu Pep Guardiola, Mendy'nin sakatlığı nedeniyle en az bir ay oynamayacağını açıklamıştı.

City; Mendy'e yöneltilen suçlamaların ardından oyuncusunu kadro dışı bıraktı ve şu açıklamayı yaptı:

“Konu yasal bir sürece tabidir ve bu nedenle kulüp, bu süreç tamamlanana kadar daha fazla yorum yapamaz.”

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