Juventus'ta Alvaro Morata'nın yerine beş aday var

Serie A'da sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan ve ligin ilk yarısını lider Inter'in 12 puan gerisinde tamamlayan Juventus'un ara transfer döneminde atacağı adımlar merakla beklenirken, golcü oyuncu Alvaro Morata'nın Barcelona'ya gitmek istemesi planları değiştirdi.

Juventus önceliğini santrfor takviyesi olarak belirledi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre yeniden ülkesine dönmeye hazırlanan İspanyol oyuncunun yerine Mauro Icardi ve Edinson Cavani ile ilgilenen Juventus ligin ikinci yarısını bu isimlerle oynamayı planlarken, uzun vadeli ana plan ise Fiorentina'nın golcüsü Dusan Vlahovic ve Sassuolo'dan Gianluca Scamacca gibi görünüyor.

İkisi de zor görünüyor

Mauro Icardi için PSG'ye satın alma zorunluluğu içermeyen bir kiralama teklifi yapan İtalyan devinin bu teklifi reddedilirken, Juventus yönetimi şimdi satın alma zorunluluğu içeren bir teklif verip vermemeyi tartışıyor.

Öte yandan Manchester United'ın Cavani'yi satmak için isteksiz olması bu transferi de zora sokuyor.

Arsenal'de kaptanlığı alınan ve Londra ekibinde zor bir dönem geçiren Aubameyang da alternatiflerden biri olarak görünürken, Gabonlu oyuncunun ligin ikinci yarısının başında Afrika Kupası'nda olacak olması bu ihtimali zayıflatıyor.

Juventus'un Icardi ve Cavani ikilisinden birini alamaması halinde Morata'yı Barcelona'ya göndermemesi bekleniyor.

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