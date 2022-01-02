Tuchel, Lukaku'yu Chelsea'nin Liverpool kadrosundan çıkarmayı düşünüyor

Romelu Lukaku'nun geçtiğimiz hafta yayınlanan kulüple ilgili tartışmalı röportajının ardından GOAL, Thomas Tuchel'in Belçikalı yıldızı Liverpool'a karşı kadroya almamayı düşündüğünü öğrendi.

Tuchel bugün takım kadrosunu açıklayacak ve Belçikalı, menajerinin taktiklerini eleştirmesi nedeniyle yedek kulübesinde olmayabilir.

Romelu Lukaku'nun röportajından kulübün haberinin olmadığı ortaya çıktı. Görünüşe göre oyuncu, doğrudan Londra'daki Sky Sport ile anlaşmıştı.

Lukaku disiplin cezasıyla neden karşı karşıya?

Pazar akşamı Chelsea, Stamford Bridge'de Liverpool'u konuk edecek. Karşılaşmanın önemine rağmen 28 yaşındaki oyuncu büyük olasılıkla bir disiplin cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Oyuncunun açıklamaları, Chelsea taraftarlarını öfkelendirdi ve büyük bir tartışma konusu haline geldi.

Lukaku, Sky Sport Italia'ya verdiği demeçte, "Durumdan memnun değilim ve bu çok doğal." dedi.

"Menajer farklı bir sistem oynamaya karar verdi ve pes etmemeliyim, sıkı çalışmaya ve profesyonel olmaya devam etmeliyim."

"Durumdan memnun değilim ama çalışkan biriyim ve pes etmemeliyim."

Röportajın yapıldıktan üç hafta sonra yayınlanması talihsiz bir zaman dilimine denk geldi. Çünkü Maviler o sırada ciddi bir düşüş yaşıyorlardı.

Bağlam değişmiş olsa da söylediklerinin içeriği Lukaku'nun çevresindeki birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.

Çeşitli kaynaklar, Thomas Tuchel'in Romelu Lukaku'ya göründüğünden daha kızgın olduğunu söyledi.

Lukaku'nun yerine kim oynayabilir?

Kai Havertz, Romelu Lukaku'nun yerini almak için iyi bir konumda.

Maviler, Timo Werner'e de olumlu yaklaşıyor ancak virüs nedeniyle bazı problemlerle mücadele ettiği düşünülüyor.

Christian Pulisic'i ortaya koyma seçeneği de var, ancak son haftalarda merkezi bir rolde oynamakta zorlandı.

Lukaku, Covid'den döndükten sonra iki maçta iki gol attı ve formu iyi durumda. Bu nedenle Maviler için talihsiz bir zamanlama oldu.

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