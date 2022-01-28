Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk konusundaki iddiasını sürdürüyor. Belözoğlu, sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaklarının altını çiziyor.

41 yaşındaki teknik direktör, yeni transferleri Serdar Gürler’in takıma fayda getireceğine inanıyor.

Transfer konusunda da konuşan Belözoğlu, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa formasını giyen Trezeguet ile ilgilendiklerini vurguladı.

Ne söylendi?

Anadolu Ajansı’nın sorularını yanıtlayan Emre Belözoğlu, 2 sezon önce şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatarak, "Sonuna kadar şampiyonluk için mücadelemizi vereceğiz. Avrupa kupasından başka hedefimiz olamaz.

“Başakşehir her sene şampiyonluğa oynadı. Hala şampiyonluk hedefimiz devam ederken bunu sonuna kadar zorlayacağız” dedi.

Ara transfer döneminde kadrolarına Serdar Gürler ile Salih Uçan'ı kattıklarının hatırlatılması üzerine Belözoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Salih, özellikle Alanyaspor serüveninde çok başarılı işler yaptı. Bize fayda vereceğine inanıyorum.

“Serdar Gürler ise Edin Visca ayrıldıktan sonra önemli opsiyonlardan biriydi. Serdar, ayrılacağını daha önceden kulübüne bildirdiğini söyledi. O bizi istedi, biz de onu çok istedik.

“Burada Ahmet Çalık konusunu da açmak istiyorum. Rabbim mekanını cennet etsin. Ailesine de sabırlar versin.”

"Ndayishimiye, Başakşehir'den ayrılabilir"

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Belözoğlu, "Bir kenar oyuncusu transferi kesin yapacağız. Belki aramızdan ayrılan oyuncuların durumuna göre bir fırsat gelişirse, hücum bölgesine bir oyuncu daha alabiliriz.

“Trezeguet (Mahmud Hasan) ilgilendiğimiz oyunculardan biri. Yusuf Ndayishimiye ile ilgili bize net ulaşan söylemler var, ancak Yusuf’un kalacağını düşünüyorum” dedi.

Emre Belözoğlu, Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalmasıyla ilgili ise şöyle konuştu:

”Üç takımın da aynı anda geride kalması şaşırttı. Beklenmedik bir durum. Türkiye'de kulüpler artık daha bilinçli yönetiliyor. Çok daha doğru hamleler yapıyorlar.

"Ligde birçok takım, farklı oyun anlayışlarına sahip teknik adamlarla çalışıyor. Bu da rekabetçi bir ligin ortaya çıkmasına sebep oldu."

Belözoğlu'nun idolu Guardiola

Topa sahip olan, dominant ve ön tarafta baskılı oynamaya çalışan bir takım oluşturmayı hayal ettiğini söyleyen Belözoğlu, kendisini en çok etkileyen teknik adamın Pep Guardiola olduğunu belirtti.

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