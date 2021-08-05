Beşiktaş 2021-22 sezon değerlendirmesi: Tanıdık isimler, büyük hedefler

Son Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonda Sergen Yalçın'ın kanatları altında hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de başarı hedefliyor.

YORUM | Osman Can Erkut @erkutosmancan

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, geride bıraktığımız sezonun büyük bölümünde oynadığı baskın oyunla şampiyonluğa ulaşmayı başlamıştı.

Her ne kadar sezonun ilk bölümünde işler siyah-beyazlılar için pek de iyi başlamamış olsa da Yalçın’ın saha içi dokunuşlarıyla Beşiktaş, oynadığı güçlü oyunu sonuçlara da yansıtarak mutlu sona ulaşmıştı.

Peki Beşiktaş’ı, yine Sergen Yalçın’ın başrolde olacağı 2021-22 sezonunda neler bekliyor?

Kadro ve transferler

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş’ın kadrosu henüz netleşmiş değil. Siyah-beyazlılar, Valentin Rosier transferiyle sağ bek sorununu çözüme kavuşturdular ve Salih Uçan, Kenan Karaman gibi eklemelerle hem ilk 11’de hem de rotasyonda fazlasıyla katkı alabilecekleri isimleri kadrolarına kattılar.

Rachid Ghezzal transferini de en kısa sürede bitirip geçen sezonun kahramanlarından olan Rosier - Ghezzal sağ kanadını korumak isteyen Beşiktaş, Alex Teixeria için girişimlerini de sürdürüyor. Ayrıca bu hamle Yalçın’ın oyun planına dair önemli ipuçları da veriyor.

Siyah-beyazlıların santrfor belirsizliği ise sürüyor. Diego Costa, Luuk de Jong ve Willian Jose gibi isimlerle adı anılan Beşiktaş’ın yeni sezondaki golcüsü belli olmadı. Ancak tıpkı Teixeira transferindeki gibi, adı geçen oyuncuların benzer profillere sahip olması Sergen Yalçın’ın topa sahip olma odaklı oyununa yeni sezonda da güveneceğini işaret ediyor.

Beşiktaş’ın muhtemel kadrosu

Teixeira, Ghezzal ve santrfor pozisyonuna da Costa’nın ekleneceğini varsayarsak Beşiktaş’ın muhtemel ilk 11’inin şu şekilde olabileceğini söyleyebiliriz.

Sergen Yalçın’ın oyun planı

Geçen sezondaki sallantılı başlangıcın ardından oynadığı baskılı ve topa sahip olma odaklı oyunuyla Beşiktaş, unutulmayacak bir şampiyonluğa ulaşmıştı.

Bu kurguda Sergen Yalçın, beklerini hücumda kullanmayı tercih ederken özellikle Rosier’den bir hayli verim almıştı. Ghezzal’i ise hücumdaki bir numaralı yaratıcısı olarak belirleyen Yalçın, Cezayirli yıldızı ise biraz daha merkeze veya orta sahaya yakın konumlandırıyordu.

Sergen Yalçın’ın belki de en büyük dokunuşu olan Cyle Larin ise sol kenardan merkeze geliyor ve beşli hücum hattının bir parçası oluyordu.

Siyah-beyazlılarda Aboubakar’ın hücumdaki rolü ise oldukça kritikti. Bağlantı oyunundaki meziyetleriyle pas opsiyonu oluşturan Kamerunlu, takım arkadaşlarına açtığı alanlarla da yeri doldurulamaz bir göreve sahipti. Bu şekilde Beşiktaş, Kanadalı yıldızları Larin ve Atiba ile birçok gol kaydetmişti.

Yeni sezonda Aboubakar Beşiktaş forması giyemeyecek ama siyah-beyazlıların transfer gündemindeki isimlere baktığımızda benzer profildeki oyuncuların hedeflendiğini, dolayısıyla Yalçın’ın ana planından vazgeçmeyeceğini öngörebiliriz.

Willian Jose, Luuk de Jong ve Diego Costa üçlüsü de bağlantı oyununu oynama kabiliyetine sahip isimler. Dolayısıyla Beşiktaş, Alex Teixeira transferini de tamamladığı takdirde geçen sezon başarıyla uyguladığı kurgulara bir seviye daha atlatabilir.

Geride bıraktığımız sezonda Ljajic, Mensah ve Oğuzhan Özyakup gibi isimlerden istikrarlı bir katkı alamayan Yalçın, muhtemel Teixeria eklemesiyle birlikte orta sahadan beklediği skorerliği alabilir.

Ayrıca Brezilyalı oyuncunun takıma katılması, Ghezzal’in üzerindeki yaratıcılık yükünün de hafiflemesine yardımcı olacaktır. 2019-20 sezonunda Atiba’dan skor anlamında da ekstra bir performans almayı başaran Sergen Yalçın, Teixeria ile bunu daha istikrarlı bir hale getirebilir.

Stoper bölgesinde ise konuşulan Diego Godin, tecrübesiyle özellikle Avrupa arenasında önemli katkılar verebilir. Bu yönüyle Uruguaylı savunmacının olası transferini Pepe hamlesine de benzetebiliriz.

Kadro rotasyonu ve Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş’ın geçen sezonda en çok sıkıntı yaşadığı noktalardan biri sahip olduğu dar rotasyondu. Her ne kadar Sergen Yalçın zaman zaman N’Koudou ve Gökhan Töre gibi isimlerden fayda alsa da, başarılı teknik adamın elinde taktik çeşitlilik sağlayacak bir rotasyon genişliği bulunmuyordu.

Yeni sezonda ise gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhtemel eklemelerle Beşiktaş’ın elinin bu konuda nispeten daha kuvvetli olacağını söylemek mümkün. Örneğin Kenan Karaman, hem santrfor bölgesine hem de Larin’in rolüne bir alternatif olarak görülse de Şampiyonlar Ligi maçlarında özel rollerle sahaya sürülebilir.

Şenol Güneş, Kenan Karaman’ı A Millilerin hedef maçlarında kanat oyuncusu olarak kullandığında savunma katkısı almayı hedeflemişti. Güneş son olarak Euro 2020’de İtalya maçında Spinazzola’yı takip etmekle görevlendirmiş ve bu şekilde beşli bir savunma hattı oluşturmayı hedeflemişti.

Her ne kadar Sergen Yalçın şampiyonluğa bir topa sahip olma oyunuyla ulaşmış olsa da, Şampiyonlar Ligi’nde biraz daha pragmatik bir yapıya bürünmeyi tercih edebilir. Zaten Yalçın, Beşiktaş’taki “geçiş döneminde” bu oyunu da başarılı bir şekilde oynatabileceğini göstermişti. Örnek vermek gerekirse, 2018-19 sezonunda Galatasaray ile deplasmanda oynanan maçta Beşiktaş, rakibinin beşli hücum hattını durdurmak için altılı bir savunma kurmayı tercih etmişti. Siyah-beyazlılar, o karşılaşmada Galatasaray'ın hücum etkinliğini bir hayli kısıtlamıştı. Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi’ndeki hedef maçlarda da Kenan Karaman’ı zaman zaman bu bölgede kullanabilir.

Yine aynı bölge üzerinden gidersek, Larin veya Kenan gibi forvet karakterli oyuncuların yanı sıra N’Koudou’da yaratıcılık anlamında Beşiktaş’ın elini kuvvetlendirebilir. Genellikle çizgiye yakın konumlanarak oyunu genişletmeyi seven oyuncu, geçen sezonun son bölümünde Larin’in merkezde kullanılmasıyla sol kenardan içeri kat ederek oynamış ve oyunun o yönünü de geliştirebileceğini işaret etmişti. Sergen Yalçın, bu üçlüden farklı kurgularda verim alarak oyun planını çeşitlendirebilir.

Beklentiler

Geçen sezon oynadığı oyunla Süper Lig’de uzun bir süre rakipsiz olan Beşiktaş; Ghezzal, Teixeira ve santrfor eklemeleriyle halihazırda güçlü olan oyununa bir seviye daha atlatabilir.

Şampiyonlar Ligi’nde ise Sergen Yalçın, nispeten daha çeşitli oyuncu profillerine sahip olmasını bir avantaja çevirebilir.

Geride bıraktığımız sezonda idealist oyunuyla mutlu sona ulaşan Yalçın, bakalım yeni sezonda da bunu devam ettirebilecek mi?

Daha fazlası için:

Sergio Agüero'nun Barcelona'ya transferinde 500.000 euro'luk ödül

Heung-Min Son, Harry Kane eleştirisini ‘beğendi’

Sergio Ramos'un Real Madrid formasıyla ilk maçında takım arkadaşları kimlerdi?