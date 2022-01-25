21 yaşındaki oyuncu belki de bu ay transfer piyasasındaki en iyi hücum oyuncusuydu ve Arsenal, yüksek profilli Sırp futbolcuyla yakından ilgileniyordu.

Ancak, golcü oyuncuyu Juventus 75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Vlahovic, 2020-21 sezonunda İtalya'da 21 gol kaydettikten sonra bu sezon Serie A'da 17 gol katkısında bulundu.

Başarılı performansıyla beğeni kazanan Srıp golcü, Avrupa'nın dört bir yanından büyük takımların ilgisini çekti.

Detaylar ne?

Juventus, yaz transfer dönemine kadar beklemek yerine ocak ayında Vlahovic'i almak istiyordu ve amacaına ulaştı. İtalyan devi, 75 milyon euro karşılığında Fiorentina ile el sıkıştı.

Sırp forvet, Floransa'da sözleşme uzatmayı düşünmedi ve mevcut kulübünü tekliflere açık olmaya zorladı.

Fiorentina Sportif Direktörü Daniele Prade, Vlahovic'i almak için 70 milyon euro ödenmesi gerektiğini açıklarken Juve'nin, oyuncusunu almak için 5 milyon euro daha fazla vermesi gerektiğini eklemişti.

Golcü oyuncu, Juventus'tan yıllık 7 milyon euro alacağı sözleşmeyi kabul etti.

Anlaşmaya varılmadan önce Fiorentina'nın hocası Prade, Sky Sport Italia'ya şunları söyledi: "Onun 70 milyon euronun üzerinde bir değeri var, hiçbir oyuncu takası veya yıllara yayılmış ödeme almayacağız.

"Bazı çok önemli teklifler aldık, ancak menajerlerinden hiçbir zaman yanıt alamadık.

"Kapılarımız ona her zaman açık, çünkü onun ve menajerlerinin ne istediğini anlamaya çalışıyoruz.

"Ayrıca, kendisiyle sözleşme uzatmak için tekrar masaya oturmaya da açığız.

"Yıllık geliri 75 milyon euro olan bir kulübüz, dolayısıyla Dusan'ı kaybedemeyiz."

Arsenal neden Vlahovic'i alamadı?

Premier Lig ekibi Arsenal, Vlahovic transferini gerçekleştirmeye en yakın kulüpken bir anda golcü oyuncuyu Juventus'a kaptırdı.

GOAL geçen hafta, Topçuların bir sonraki hafta gelmeden Pierre-Emerick Aubameyang ile ayrılacağını doğruladı. Gabonlu futbolcunun ayrılmasıyla beraber, Vlahovic'i hazırda tuttuğu bilgisini de aktardı.

Ancak Vlahovic, 2018'den beri oynadığı Serie A'da kalmaya kararlı bir görüntü çizdi. Bu durum, Arsenal ve Arteta için alternatif seçeneklerin değerlendirilmesi anlamına geliyor.

Juventus'ta; Federico Chiesa'nın sakatlanarak sezonu kapatması ve Paulo Dybala'nın yeni bir sözleşme imzalamayı sürekli ertelemesi, Vlahovic transferini hızlandırdı.

Ayrıca, Alvaro Morata'nın Barcelona'ya transferi de güçlü bir şekilde konuşuluyor.

Daha fazlası için: