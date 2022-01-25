Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor, rakibini 1-0 geriden gelip 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, performansıyla beğeni kazanırken Gerard Pique'nin de dikkatini çekti.

Abdullah Avcı’nın kendisine verdiği şansı iyi değerlendiren Ahmetcan, futbol piyasasında kendisine yer edinmeyi başardı.

Bu sezon Galatasaray maçında oynayarak Süper Lig'de 4. kez forma giyen 19 yaşındaki stoper, Barcelona'nın 34 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Gerrad Pique’nin radarına girdi.

Pique ne yaptı?

Barcelonalı oyuncu, Ahmetcan Kaplan’ın Non Fungible Token (NFT) karına yatırım yaptı. Pique, son yılların en ilgi çekici dijital verilerden birisi olan NFT kartına 194 euro yatırımda bulundu.

Başarılı savunma oyunusunun bu hamlesi, Ahmetcan’ın ileride daha iyi bir stoper olacağını düşünmesinden kaynaklanıyor.

İspanyol oyuncu, bu öngörüsüne yatırım yaparak ileride bu düşüncesinden dolayı para kazanmayı umuyor.

Galatasaray maçında başarılı bir performans sergileyen 19 yaşındaki stoper, maçın ardından gözyaşlarını tutamamıştı.

NFT Nedir?

NFT, bir kripto para birimidir ve açılımı Non Fungible Token’dir. Türkçe karşılığı ile “değiştirilemeyen Token” ya da “değişmesi mümkün olmayan para” olarak tercüme edilebilir.

Bu tanımda söz konusu para, bildiğimiz tanımların dışında değerli olan herhangi bir varlık olabilir. Yani NFT, bir değere sahip olan ve tahsil edilebilen dijital bir varlıktır.

NFT sayılabilecek varlıklar; herhangi bir sanat eseri, video, tweet, bir internet sayfası, görseller, sosyal medyada oluşturduğunuz hikâyeler ve daha pek çok şey olabilir.

Tüm bu dijital varlıklar, gerekli şartları sağladıklarında birer NFT olma özelliği taşır.

NFT kavramını normal şartlarda koleksiyon değerine sahip olabilecek bir varlığın, dijital dünyadaki yansımaları olarak da tanımlamak mümkündür.

Mesela 1990’lı yıllarda son derece popüler olan ve koleksiyonları yapılan taso ve futbol kartları, bu varlıklara güzel birer örnek olabilir.

NFT’nin dijital para birimlerinden farkı, tüm NFT’lerin birbirinden farklı şekilde tasarlanıyor olmasıdır. Bu özellik, onları özgün ve değiştirilemez kılar.

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