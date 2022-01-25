Galatasaray’ın futbolcusu Mostafa Mohamed'in öğrencisi olduğu eğitim enstitüsünde, kendisinin girmesi gereken bir sınava arkadaşının girdiği ortaya çıktı.

Mostafa Mohamed, Kamerun’un ev sahipliğindeki Afrika Uluslar Kupası’ndayken ülkesi Mısır’da ilginç bir olay ile karşı karşıya kaldı.

Sarı-Kırmızılı futbolcunun kayıtlı öğrenci olduğu Mısır’daki bir eğitim enstitüsünde, onun yerine sınava bir başkasının girdiği belirtildi.

Mohamed’in yerine sınava giren arkadaşı, böyle bir şeyi ilk defa yaptığını belirtirken arkadaşının zor durumda kalmaması için sınava girdiğini söyledi.

Galatasaraylı futbolcu Mohamed’in arkadaşı olduğu belirtilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Ne söylendi?

Mısır basınından Al Masry Al Youm'da yer alan habere göre;

Mostafa Mohamed’in yerine sınava giren şahıs, ”O benim arkadaşım ve sınava girmese onun için çok kötü olacaktı.

“Ben sadece ona yardım etmek istedim. İlk defa böyle bir şey yapıyorum” dedi.

Ancak Mohamed’in arkadaşının söylediğinin aksine daha önce 3 kez Mısırlı golcünün yerine sınava girdiği aktarıldı.

Abu El Nomros'taki enstitüde gerçekleştiği belirtilen olayda, Mostafa Mohamed milli takımda olması nedeniyle sınavı kaçıracaktı.

Mısırlı golcünün yerine bir arkadaşının sınava girmesiyle ortaya çıkan durum hakkında soruşturma açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken Galatasaraylı futbolcu ise Mısır Milli Takımı ile yarın Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda, Fildişi Sahili karşılaşmasında görev yapacak.

Mısır, Afrika Kupası’ndan döndükten sonra Mostafa Mohamed hakkında işlem yapılacak.

Daha fazlası için:

Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique, Trabzonspor'un stoperi Ahmetcan Kaplan'a NFT yatırımı yaptı

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı; Beşiktaş'ın projesi, Cyle Larin ve Domogoj Vida hakkında konuştu

Kamerun ile Komorlar arasında oynanan maçtan önce 8 taraftar hayatını kaybetti

















































