Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı; Beşiktaş'ın projesi, Cyle Larin ve Domogoj Vida hakkında konuştu

Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Önder Karaveli'nin göreve gelmesiyle sıklıkla konuşulan ‘özkaynağa dönüş’ projesinin nasıl olacağını açıkladı.

Siyah-Beyazlı ekibin geleceğiyle ilgili konuşan Kazancı, genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir kadro planladıklarını söyledi.

Kazancı, çok önemli bir projeye hazırlandıklarını ifade ederken Önder Karaveli’nin de projenin çok değerli bir parça olacağının altını çizdi.

Kadro dışı kalan oyuncular hakkında ise onların futbol oynamaya niyeti yok diye ekledi.

Ne söylendi?

Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Kazancı, kadronun tamamının altyapı oyuncularından oluşmayacağını söyleyerek, “Hem altyapımızdan oyunculara hem de tecrübeli futbolculara şans vereceğiz ve ortaya iyi bir harman çıkaracağız.

“Büyük takım futbolu oynayacağız ve büyük takım futbolunu da büyük futbolcular oynar” dedi.

Tribünden gelen birisi olduğunu dile getiren Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlı takıma gelişi ve sportif direktörlüğe geçiş sürecini şöyle anlattı:

“2021 Temmuz ayında Futbol A.Ş. Genel Müdürü olarak Beşiktaş ile çalışmaya başladım. 15 yıldır futbol sektöründe çeşitli görevler aldım. Bir süre futbolcu menajerliği yaptım, FIFA lisansım var.

“Tabii dünyada futbolcu menajerliği Türkiye'dekinin aksine önem verilen, kritik olan bir görevdir. Türkiye'de bu meslek pek itibarlı kabul edilmiyor. Bu görev dolayısıyla birçok kulübün içinde çok fazla deneyimler elde etme şansım oldu.

"22 yıldır, Beşiktaş kongre üyesiyim. Beşiktaş'ın içinden gelen birisiyim ve taraftarıyım. Sayın başkan Ahmet Nur Çebi, bana bu görevi uygun gördü."

Kazancı, geçen sezonki şampiyonluğun ardından, başarısız geçen bir sezon yaşayan Beşiktaş'ın genel durumu ile ilgili gözlemlerini ise, “Geçen sezon sadece ligde devam eden bir takımdık.

"Çok fazla maç oynandı. Hemen sezonun başında Şampiyonlar Ligi elemesi, hem de daha sonra Avrupa Ligi’nde takımımızın yola devam edememesi, lige biraz daha odaklanmasını sağlamış olabilir.

“Şu anda Önder hoca ile devam eden bir proje var ve hocamız mutlaka bu projenin bir parçası olacak. Hepimizin ortak noktası özkaynağından beslenen ve yurt dışından alacağı oyuncularda ortak bir kadro oluşturmak. Ben de projenin koordinasyon noktasında olacağım" dedi.

Ceyhun Kazancı, önümüzdeki sezonun transfer politikasında yıldız mı yoksa, takımın ihtiyacı olan futbolcu mu alacaklarına dair planlamadan bahsederken, “Yıldız futbolcunun tanımını iyi yapmak lazım. Yıldız futbolcuyu kariyeri çok iyi olan futbolcu olarak tanımlıyorsak, haliyle maaşlar da, bonservisler de çok ciddi anlamda yukarda oluyor" dedi.

Taraftardan sabır istemediklerini tekrarlayan ve şampiyonluğa oynayacak kadro kuracaklarını yineleyen genç sportif direktör şu ifadeleri kullandı: “Şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracağız.

"Transferde yaş sınırı getirmeyeceğiz. Bunlar kesinlikle doğru değil. Biz, iyi oyunculara yatırım yapacağız.

"Bu konuda görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor.

"Larin ve Vida ile de şartlarda anlaşırsak yeniden sözleşme imzalamak istiyoruz. Takımımızda forma şansı bulan veya bulmayan oyuncularımızla ilgili son karar Önder Hoca’ya aittir."

Kazancı, kadro dışı oldukları halde hiçbir takıma gitmeyen futbolcuların oynamaya niyetlerinin olmadığı belirterek, “Onlardan daha çok biz uğraşıyoruz. Onların futbol oynamak gibi bir niyetleri yok” diyerek sözlerini noktaladı.

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