İtalyan devi, Euro 2020’nin yıldızı Chiesa’ya İngiliz devinden gelen uçuk teklifi kabul etmedi.

Geride bıraktığımız sezonu beklentilerin uzağında tamamlayan Juventus’ta en istikrarlı bireysel performans gösteren oyunculardan biri Federico Chiesa’ydı.

Euro 2020’de de bu çıkışını sürdüren Chiesa, İtalya’nın ilk maçlarında oyuna sonradan dahil olsa da ilerleyen süreçte ilk 11’deki yerini kazanmıştı.

Genç yıldızın bu çıkışı, Avrupa’nın dev kulüplerinin de ilgisini çekti. Son gelişmelere göre Chiesa için Liverpool da devreye girdi.

Kadrosuna RB Leipzig’den Ibrahima Konate’yi katan Liverpool’da Jurgen Klopp’un orta saha ve hücum bölgelerine de takviye yapmak istediği biliniyordu.

Neler yaşandı?

İtalyan basınından La Repubblica’nın haberine göre Liverpool, Federico Chiesa için Juventus’a 100 milyon euro teklif etti.

Ancak Chiesa’yı takımın dokunulmaz parçası olarak gören Juventus, genç yıldıza gelen bu teklifi reddetti.

Juventus, Chiesa’yı zorunlu satın alma opsiyonuyla Fiorentina’dan kiralamıştı. Dolayısıyla İtalyan devi, Chiesa’nın geleceğinde söz sahibi olan kulüp konumunda yer alıyor.

Chiesa geçen sezon neler yaptı?

2020-21 sezonunda Juventus formasını tüm kulvarlarda 43 maçta terleten Chiesa, 14 gol 10 asistlik bir performansa imza atmıştı.

Euro 2020’de de İtalya Milli Takımı’nın en önemli isimlerinden biri olan 23 yaşındaki oyuncu, iki golle turnuvayı tamamlamıştı.

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