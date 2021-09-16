Jürgen Klopp'un hedefinde Robert Lewandowski var
Jürgen Klopp, eski oyuncusuyla Anfield'da yeniden bir araya gelmenin peşinde.
2010'da Polonya'dan Bundesliga'ya transfer olarak Borussia Dortmund forması terleten Robert Lewandowski, 2014 yılında ücretsiz olarak Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.
33 yaşındaki oyuncunun Dortmund günlerinden antrenörü Jürgen Klopp'un aklı Polonyalı yıldızda kaldı.
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Jürgen Klopp, Robert Lewandowski'yi istiyor
Fichajes'ın haberine göre; Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp yaz transfer döneminde listesinin bir numarasına Robert Lewandowski'yi yazdı.
Daha önce Dortmund'da Polonyalı yıldız ile çalışan Alman menajer, Lewandowski'yi yakından tanıyor.
Liverpool yönetimine de Lewandowski'nin takıma katılmasının faydalı olacağını iletti.
Robert Lewandowski, Liverpool'a transfer olur mu?
Polonyalı yıldızın, Bayern Münih ile sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor.
İngiliz ekibi, sözleşmesinin son yılına girecek oyuncu için Alman devinin kapısını çalarak ikna çalışmalarına başlayacak.
33 yaşındaki Robert Lewandowski ise kariyerinin sonuna gelmeden Premier Lig'de boy göstermek isteyebilir.
Liverpool'u ne bekliyor?
Bu sezon Premier Lig'deki ilk 4 maçından 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Liverpool, 18 Eylül'de Crystal Palace'ı konuk edecek.
Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Milan'ı 3-2 mağlup ederken 28 Eylül'de Porto ile karşılaşacaklar.