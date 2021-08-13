Jürgen Klopp, Pep Guardiola'ya taş attı!

Liverpool'un Alman teknik direktörü, yeni sezon öncesinde Manchester City ve Chelsea'yi hedef aldı.

Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon Manchester City'nin 17 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlayan Liverpool, kadrosunu koruma çalışmaları kapsamında Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk ile olan sözleşmesini uzatırken, teknik direktör Jürgen Klopp kadrosundan memnun olduğunu ve orta saha takviyesine ihtiyaçları olmadığını söyledi.

Klopp ne söyledi?

Liverpool ile sona eren sözleşmesini yenilemeyen ve PSG'ye transfer olan Georginio Wijnaldum'un yerine transfer yapmayacaklarını belirten Klopp, astronomik harcamalar yapan Manchester City, Chelsea ve PSG gibi kulüpleri ise iğnelemeyi ihmal etmedi:

"Orta sahada Jordan Henderson, Thiago, James Milner, Naby Keita ve Harvey Elliott gibi oyunculara sahibiz. Ayrıca bu oyuncuların yanı sıra Oxlade-Chamberlain, Fabinho ve Curtis Jones da hala kadromuzda.

"Bu oyuncuların neredeyse tamamı birbirinden farklı profiller bir transfer daha yapmamız mı gerekiyor? Wijnaldum'un daha golcüsüne ihtiyacımız olduğunu düşünüyorsunuz ama bizim takımımızdaki orta sahaların farklı rolleri var.

"Bir orta saha oyuncusundan skor katkısı almak için gerekli koşulları yaratmanız gerekiyor. Daha fazla gol atmak için bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyduğumuzu söylemektense, oyunumuzu buna yönelik olarak geliştirmeliyiz."

"City ve Chelsea her zaman çözüm bulur"

Jack Grealish'i kadroya katan Manchester City ve Romelu Lukaku'yu transfer eden Chelsea'nin mali gücüyle yarışmalarının mümkün olmadığının altını çizen Klopp, buna rağmen bu takımlarla şampiyonluk yarışını sürdüreceklerini belirtti:

"Rakiplerimizin harcamalarına şaşırmadım. Chelsea, City ve PSG'nin durumunu hepimiz biliyoruz. Bizim durumumuz daha farklı. Chelsea ve Manchester City'nin mali gücüne hiçbir zaman şaşırmadım.

"Buradaki altıncı yılım ve Chelsea ile City'nin bu tarz problemlere her zaman çözüm bulacağını bilecek kadar uzun bir süredir buradayım. Bizi diğer kulüplerle kıyaslamayı bırakın. Onların bir limiti yok, bizim ise limitlerimiz var. Sahip olmadığımız bir parayı harcayamayız. Bunu belki başkaları yapıyor ama biz yapamayız"

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