Jürgen Klopp: O dünya çapında bir golfçü!

Alman menajer, Thiago'yu bir golfçüye benzetti.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, takımdaki 12 ayını dolduran Thiago Alcantara'dan beklentisini hâlâ yüksek tutuyor.

Thiago, geçen yıl 18 Eylül'de Anfield'a geldi ve Kırmızılar, İspanyol orta saha için Bayern Münih'e 25 milyon euro değerinde bir bonservis ücreti ödedi.

Klopp, kulüpteki ilk yılı yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle pek verimli geçmeyen 30 yaşındaki futbolcunun tüm yeteneklerini göstereceğine inanıyor.

Klopp ne söyledi?

Liverpool'un cumartesi günü Crystal Palace ile oynayacağı Premier Lig maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Alman menajer, Thiago ile ilgili şunları söyledi:

"Başlangıcı mükemmel değildi. Covid'e yakalandı, erken sakatlandı, bu da işleri daha da zorlaştırdı.

"Ama bize ne kadar katkı sağlayabileceğini göstrdi. Elbette daha yapacağı çok şey var.

“Bir yıl oldu, ama aksaklıklara bakarsak aslında sadece yarım yıl oldu. Buraya, hayatımızın en zor döneminde ailesiyle birlikte yerleşti. Burayı çok seviyorlar.

"O gerçekten iyi bir karakter, gerçekten iyi bir kişilik ve açıkçası birinci sınıf bir oyuncu. Her şey yolunda!”

"Birinci sınıf bir golfçü gibi!"

Thiago'nun Liverpool'daki rolünü ve kendisine verilen özel taktik talimatları tartışan Klopp, eski Barcelonalı oyuncuyu bir golfçüye benzetti.

“Münih'te daha sık çift altılı bir rol oynadı, ancak bizim için bu karmaşık bir pozisyon; hücum etmelisin, defansif olmalısın, çizgiler arasında olmalısın, topu almak için son geriye gelebilirsin, ama her zaman değil.

"Ama o kadar doğal bir futbolcu ki ona oyunda yapması için 15-16 farklı şey vermek zorunda değiliz. Ondan sürekli koşular yapmasını istemiyorum. Belli ki biraz daha derinde oynayan bir oyun kurucu fakat rakibin ilgi çekici bölgelerinde de bulunmalı

"Harika bir vizyonu var ve öldürücü paslarıyla bir şeyleri değiştirebilir. Dar alanda yaptığı paslar gerçekten çok iyi ve her alana bir golfçü gibi top atabiliyor. O aslında dünya çapında bir golfçü! Bunu hiç düşünmeden yapıyor.

"Onun oynama şeklini seviyorum. Bizim için 8 numara olmak karmaşık bir durum. Farklı oyun setlerimiz var ve belirli bir beceri setinin belirli bir rakibe karşı daha anlamlı olduğunu düşündüğümüzde zaman zaman farklı beceri setleri kullanıyoruz.”

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