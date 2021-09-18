Tuchel: Kane'in City'ye gideceğini sanıyordum ama kaldığına sevindim

Thomas Tuchel, Harry Kane'in yaz transfer söylentilerinden sonra Tottenham'da kaldığını görmekten memnun.

Thomas Tuchel, Harry Kane'in bu yaz Tottenham'da kalmasına sevinirken, Spurs yıldızının Chelsea'nin ajandasında hiç yer almadığını söyledi.

Kane'in Manchester City hamlesi için "Bunun olacağını düşündüm" dedi Tuchel; "hayır, korkmadım ama olsaydı, Manchester City'nin oyun stilini nasıl değiştireceğiyle çok ilgilenirdim."

"Kimseden korkmuyoruz. Manchester City, Manchester United ve Liverpool, bu ligde benzeri olmayan güçlü takımlar ve güçlü kadroları var."

"Ancak Kane'in kalmasına sevindim çünkü futbolda oyuncuların sadece bir kulüp için oynaması çok güzel ve bu yüzden Harry Kane'in Tottenham'da olması çok önemli. Düşünün, benim bile Tottenham ile hiçbir alakam yok, onlar için çalışmadım fakat son on yılda Tottenham'ı düşündüğümde Harry Kane geliyor aklıma ve bu çok hoş."

"Lionel Messi ve Barcelona örneğinden yola çıkarsak onun şimdi başka bir kulüpte oynadığını düşünmek çok zor ve bu Harry Kane için de geçerli."

"Yani bu açıdan mutluyum, böyle şeylerin olması hoşuma gidiyor. Ayrıca Romelu'nun (Lukaku) Chelsea'ye geri dönmesi güzel ve bazı şeyler iyi gidiyor."

Kane hiçbir zaman listemizde olmadı

Tuchel, kulübünün bu yaz Lukaku'yla imzalamadan önce bile Kane'in peşinde olmadığını da sözlerine ekleyerek devam etti.

Alman teknik direktör, Kane için "Hiçbir zaman üzerinde onun adının olduğu bir listemiz olmadı ve Marina'ya (Chelsea yöneticisi Granovskai) onu satın almasını söylemek için hiç gitmedim" dedi.

"Oyuncuların, menajerlerinin, danışmanlarının ve aradaki insanların etrafında birçok insan var ve bu insanlardan bazı bilgiler aldık ama rekabeti yaşamak zorunda olduğumuz kadar yakın değildi."

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Lukaku, bu yaz Stamford Bridge'e 98 milyon sterlinlik (136 milyon dolar) geri dönüşü gerçekleştirdi ve Chelsea hedefindeki 9 numaralı yıldızına kavuştu.

Lukaku sezona iyi başlarken ve Chelsea'nin bu hafta sonu Spurs ile olan mücadelesi öncesinde dört maçta dört gol atarken Kane de, bu sezonki tüm müsabakalarda beş maçta iki gol attı.