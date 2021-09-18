Lig şampiyonluğu yaşayamayan Avrupa'nın büyük takım hocaları

PSG, Pochettino yönetiminde geçtiğimiz sezon Ligue 1'i kazanamadı.

Mauricio Pochettino, Tottenham Hotspur'da beş buçuk yıllık etkileyici bir görev süresinin ardından ocak 2021'de Ligue 1 devi Paris Saint-German'in başına geçti.

Premier Lig'de bir yıl Southampton'ı yönettikten sonra 2014/15 sezonunda Spurs'e katılan Arjantinli teknik adam, bu süreçte Premier Lig'i dört kez ilk dörtte bitirdi ve aynı zamanda 2018-19 sezonunda kulübün ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesini sağladı.

Pochettino, Tottenham'ı İngiltere'nin en iyi kulüplerinden biri haline getirmesine rağmen, onları ne Premier Lig şampiyonluğuna yönlendirebildi ne de kulüple başka bir kupa kazanabildi. Kasım 2019'da Pochettino, Spurs ile yollarını ayırdı ve yerini Jose Mourinho aldı.

Arjantinli teknik direktör, geçen sezon PSG'ye katıldığında, Fransız devi puan tablosunda Lille ve Olympique Lyon'un arkasında üçüncü sıradaydı.

Pochettino, kulübü 21 lig maçında 16 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile yönetti. Sonunda, PSG şampiyonluğu bir puan farkla kaybetti ve 38 maçta 82 puanla ikinci oldu.

PSG, bu sezon Sergio Ramos, Gianluigi Donnaruma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum ve Arjantinli süperstar Lionel Messi gibi büyük isimlerle sözleşme imzalayarak kadrosunda büyük bir revizyona gitti.

Son dokuz yılda yedi kez lig şampiyonluğunu kazanan PSG, son on yılda Ligue 1'deki en güçlü takım oldu. Pochettino artık Avrupa'nın en güçlü takımlarından birinin başında olduğuna göre, teknik direketör olarak tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu kazanmayı umuyor.

PSG dışında, kariyeri boyunca hiç lig şampiyonluğu kazanmamış hocalara sahip birkaç üst düzey Avrupa kulübü daha var.

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, hocalık kariyerine Londra kulübü ile 2019'da başladı ve henüz bir lig şampiyoluğu yok.

Bayern Münih'ten Julian Nagelsmann, bu sezon Hansi Flick'in yerini aldı. Daha önce Hoffenheim ve RB Leipzig'i çalıştıran genç hoca, Bundesliga şampiyonluğunu hiç kazanamadı.

Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui, İspanyol kulübüne 201-20 sezonunda Avrupa Ligi zaferini kazandırdı fakat kariyerinde henüz bir lig şampiyonluğu kazanamadı.

Burada, kariyerlerinde hiç lig şampiyonluğu kazanmamış en iyi Avrupa kulüplerinin hocalarından bazılarına göz atacağız.