Sakatlığı nedeniyle takımdan iki ay ayrı kalan Thiago Alcantara'dan iyi haber geldi. İspanyol futbolcu, Şanmpiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid müsabakasında Jürgen Klopp'un forma vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

İspanya Milli Takımı'nın da formasını giyen başarılı orta saha oyuncusu Thiago, Liverpool ile idmanlara başladı. Thiago, Alman menajerinin kendisine şans vermesi halinde Atletico Madrid maçında oynayabilecek.

Thiago, Liverpool'un Premier Lig'de 18 Eylül'de Crystal Palace'ı yendiği maçta baldırından sakatlanarak iki ay formasından uzak kalmıştı.

Ne söylendi?

Klopp, çarşamba günkü oynayacakları Atletico Madrid maçının öncesinde düzenlenen basın toplantısında şu şekilde konuştu: "Fabinho ve Thiago tamamen normal bir şekilde antrenman yapmaya başladılar ve rekabete hazır durumdalar. Bu durum, bizim için çok iyi bir gelişme.

"Onların oynayabilecekleri konusunda çok umutluyum. Hep beraber ne olacağını göreceğiz."

Klopp, Keita'nın sakatlığı hakkında konuştu

Liverpool menajeri, Naby Keita'nın cumartesi günkü Brighton maçında yaşadığı sakatlığı hatırlatarak Keita'nın Atletico Madrid maçında oynayamayacağını söyledi. Klopp, Naby Keita'nın bir süre sahalardan uzak kalacağını doğruladı.

Liverpool'un Atletico Madrid karşılaşmasındaki diğer eksik oyuncusu ise James Milner olacak. Klopp bu konu hakkında ise:

"James Milner da bir süre bizimle olamayacak. Sezonun bu dönemlerinde bu tür sakatlıklar yaşamamız normal ama daha fazla sakatlık sorunu yaşamak istemiyoruz. Şimdilik, bu durumu kabullendik.

"Oyuncularım, umarım en kısa sürede geri dönecekler ve tekrardan rekabet içerisine girecekler. Ancak, Atletico Madrid maçında sadece formda olan futbolcularım oynayacak."

Thiago Alcantara'nın dönüşü, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda yer almak isteyen Liverpool'un seçeneklerini artıracak.

Liverpool, Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid'i 3-2 yenmeyi başarmış ve Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu zirvede bitirmek için büyük bir avantaj sağlamıştı. Kendi sahasında da Atletico Madrid'i mağlup etmek isteyen İngiliz temsilcisi, böylece Milan ve Porto'nun da olduğu grubu zirvede bitirmek için önemli bir şans yakalayacak.

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