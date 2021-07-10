Jose Mourinho'dan Harry Kane ile ilgili yeni iddia

Portekizli teknik direktör, İngiliz santrforun takımda kalma ihtimalinin daha yüksek olduğuna inanıyor.

Harry Kane, Tottenham'da kalacak mı yoksa ayrılacak mı? Bu sorunun yanıtını merak eden sadece Tottenhamlı taraftarlar değil, tüm spor kamuoyu.

Çünkü İngiliz santrfor, dünyanın sayılı golcüleri arasında ve artık kupa kazanabileceği bir kulübe gitmek istediğini açıkça söyled.

Kane'in eski hocası Jose Mourinho ise, gelen tekliflere rağmen golcü oyuncunun takımda kalacağını düşünüyor.

Goal, Manchester City'nin Kane için 139 milyon dolarlık bir teklif yaptığını doğrularken, Manchester United'ın da bu transfer için City ile yarıştığı söyleniyor.

Ne söylendi?

Nisan ayıında Spurs'teki görevinden alınan Mourinho, talkSPORT'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kane'in yeni bir sözleşme imzalayacağını bilmiyorum. Takımda kalmasınnı muhtemel olacağını söyleyebilirim. Bay Levy'de, onu satma arzusunu görmüyorum.

"Tabii ki Harry, Euro 2020'den önce bu konuda çok açıktı. Ama Levy'nin buna açık olduğunu düşünmüyorum. Fakat neler olduğunu tabii ki sadece onlar biliyor.

Kane, Avrupa şampiyonu olacak mı?

Kane, İngiltere'nin büyük uluslararası zafer için 55 yıllık bekleyişini sona erdirmeye çalışmakla meşgul olduğu için yaz transfer dönemindek transfer durumunu şimdilik askıya aldı.

Turnuvaya suskun bir şekilde başlayan Kane, daha sonra dört gol atarak kendisine dair oluşan bazı şüpheleri ortadan kaldırdı.

Gareth Southgate'in İtalya'ya karşı yine en büyük kozlarından biri İngiliz futbolcu olacak. Jose, 27 yaşındaki golcünün dünyanın en eksiksiz santrforlarından biri olduğunu söylüyor.

"Bazı forvetler vardır, eğer gol atmazlarsa katkılarının hiçbir anlamı yoktur. Bir de Harry Kane gibiler vardır."

"Danimarka golü attığında toparlandı ve bir tepki vermeye çalıştı.

"İtalya'nın daha fazla zorluk çektiği maçlara bakıldığında, en zorlu anları rakibin 9 numarasının çakılı kalmadığı, derine gelip oyun kurulumuna katkı sağladığı anlardı.

"Harry bunu herkesten daha iyi yapıyor. İtalya maçında da geriye gelip bunu yapacaktır."

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