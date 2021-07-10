Mario Balotelli'nin Adana'da yaşayabileceği beş ilginç olay

Adana'da yaşanan ilginç olayların başrolünde Balotelli'nin olma ihtimali?

"Gündüz saat satar, akşam maça çıkar, semti İkitelli, Mario Balotelli..."

Bu besteyi, Balotelli henüz Türkiye'ye gelmeden yıllar önce hepimiz duymuştuk ve artık Balotelli, Türkiye'de!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, "O deli ise biz de deliyiz" demesi boşa değildi elbet. Zira Adana, bugüne kadar garip olayların en fazla yaşandığı şehirlerin başında geliyor.

Dünyanın hangi yerinde hava sıcak diye güneşe ateş eden insan topluluğu olabilir ki! İşte Balotelli, tam da kendine uygun bir şehre geldi.

O zaman, Adana'da gerçekte yaşanan ilginç olayları Balotelli'ye uyarlayıp bir beyin fırtınası yapalım.

1-) Şüpheli çantayı tekmeleyen Balotelli!

Balotelli, bir lig maçından bir gün sonra şehirde dolaşırken ilginç bir olayla karşı karşıya kalır. Bir kenarda kalabalığı fark eder ve oraya gidip durum hakkında insanlardan bilgi alır.

Şüpheli bir çantanın olduğunu öğrenen İtalyan futbolcu, Adana halkıyla birlikte bomba imha ekiplerini beklemeye koyulur.

Fakat ekipler gecikince bizimkinin tepesi atar ve çantayı tekmelemeye başlar! Bu olay, sosyal medyada bir anda gündeme oturur.

2-) Dahice bir fikir: Çöp boru hattı

Balotelli, Adana'da sıradan bir iki katlı eve yerleşir. Fakat burada çöplerle başı derttedir ve sürekli çöp atmaya üşendiği için farklı arayışlara girer.

En sonunda da Adana'da yaşıyor olmanın verdiği yaratıcılıkla formülü bulur.

İtalyan futbolcu, evin önündeki çöpe ulaşmak için camdan 'Çöp Boru Hattı' kurar ve çöplerini bu şekilde aşağıya inmeden boru aracılığıyla çöp kutusuna yollar.

Sen çok yaşa emi!

3-) Sıcakta idman mı olur?

Adanalılar, zorluğa pek gelebilen insanlar değillerdir. Keza Balotteli de öyle. Yazın da Adana'nın ne kadar sıcak olduğunu bilmeyen yoktur.

İşte o aşırı sıcak günlerden birinde İtalyan golcü, sıcaklığı bahane ederek antrenmana çıkma istemediğini söyler.

Böylelikle bu olay da Balotelli'nin kariyerindeki efsane olaylar arasındaki yerini alır.

4-) Balotelli'nin at sevdası

Adana Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında şehirde at arabalarını yasakladı. Ata binmeyi çok seven Mario Balotelli'ye de bu konuda uyarı yapıldı.

Fakat bu yasağın sadece kara yolunda olduğunu zanneden İtalyan santrfor, kanala at ile girdi!

Aylar öncesinde başkanımız @HuseyinSozlu bir ilke imza atarak at arabalarını yasaklamıştı. Fakat bunun sadece karayolunda yasak olduğunu zanneden çılgın Adanalılar var, onlara sesleniyoruz, KANALDA DA YASAK! pic.twitter.com/RDWjva7FS5 — T.C. Adana Büyükşehir Belediyesi (@Adana_Bld) April 7, 2018

5-) Damar yolu açan Balotelli

Balotelli, sağlık kontrolünün yapıldığı hastanede bir hemşireden çok hoşlanır.

Tabii her gün hastaneye gidip hemşireyi görmesi zor olduğu için yine bir çözüm yolu aramaya başlar.

İtalyan golcü, en sonunda kendisini Türkiye'ye okumaya gelen bir sağlık meslek lisesi öğrencisi gibi gösterir ve bir şekide belgeleri ayarlatıp hastaneye çalışmaya girer.

Burada hastaların damar yolunu açan Balotelli, kalp masajı bile yapar! Sonuç olarak hemşireyi daha fazla görmüş olsa da bir süre sonra bu durum anlaşılır ve antrenmanlara geri döner!

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