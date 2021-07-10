İngiltere'de İtalya maçı öncesi Phil Foden endişesi

Son antrenmanda yer almayan Manchester City'nin orta sahası, final maçını kaçırabilir.

İngiltere Milli Takımı'na İtalya maçı öncesi üzücü bir haber.

Üç Aslan'ın genç yıldızı Phil Foden, antrenmanda ayağına aldığı hafif darbe nedeniyle antrenmana katılamadı.

İyileşmek için adeta zamanla yarışan 21 yaşındaki orta saha, Euro 2020 finalinde pazar gecesi İtalya'ya karşı oynayamama tehlikesiyle karşı karşıya.

Diğer futbolcular hazır mı?

Gareth Southgate'in kadrosunda kalan 25 oyuncu, St George's Park'ta son bir antrenmana katıldı.

Foden'ın tedbir amacıyla idman dışında bırakıldığı düşünülüyor ancak durumu henüz net değil.

Öte yandan 26 kişili oyuncu grubu, Wembley'de oynanacak final maçı önces UEFA tarafından zorunlu kılınan Covid-19 PCR testinden geçti.

Foden büyük bir kayıp olur mu?

21 yaşındaki futbolcu, Euro 2020'nin ilk maçında Hırvatistan'a karşı Gareth Southgate tarafından ilk 11'de tercih edildi.

Genç yıldız, İskoçya karşısında da ilk 11'de başladı ve İngiltere söz konusu iki mücadelede dört puan topladı.

Foden daha sonra çok fazla süre alamadı ve son dört maçta sadece 25 dakika sahada kaldı.

Manchester City'nin yıldızı, İngiltere'nin finale uzandığı maç olan Danimarka mücadelesinde, uzatmalarda 95. dakikada Mason Mount'un yerine oyuna dahil oldu.

Foden'e alternatif seçenekler şu anda düşünülüyor. Çekya maçında genç futbolcunun yokluğunda Jack Grealish ilk 11'de görev aldığı için, Aston Villa'nın yıldızı ön plana çıkıyor.

Bununla birlikte Bukayo Saka da ihtimaller arasında. Arsenal'in kanat oyuncusu, Almanya ve Danimarka karşılaşmalarında ilk 11'deki yerini almıştı.

Manchester United'a transferini tamamlama sürecinde olan Jadon Sancho, Ukrayna ile oynanan çeyrek final maçında ilk 11'deydi ve İtalya mücadelesiinde de şans bekleyecek.

Marcus Rashford da Southgate'in aklına girmeye çalışan bir başka isim.

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