UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'deki yeni anlaşmasına yönelik eleştirilere, Real Madrid'in oyuncu için "benzer" bir teklifte bulunduğunu söyleyerek karşılık verdi.

Kylian Mbappe, 21 Mayıs'ta kendini Parc des Princes'te tutacak yeni sözleşmeye imza atarak futbol tarihinin en çok kazanan oyuncusu oldu.

23 yaşındaki yıldız, Real Madrid'in teklifini reddetti ve La Liga yönetimi, PSG'yi sansasyonel bir teklifi masaya yatırdığı için eleştirdi.

Ceferin, Mbappe'nin sözleşmesi hakkında ne söyledi?

Ceferin, oyuncunun kontratına dair eleştirelere yanıt verirken BBC Sport'a Real Madrid'in Mbappe'ye eşit bir teklif sunduğunu söyledi: "UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları oldukça katı."

"Bu kurallara saygı duyan herkes organizasyonlarımızda yer alabilir; duymayanlar alamaz."

"Bakın Real Madrid ya da bir başkası UEFA'ya ne yapması gerektiğini söyleyemez. Bir açıdan çileden çıkmış durumdalar ama bildiğim kadarıyla onların teklifi de PSG'nin teklifine benziyordu."

Ceferin, PSG'yi eleştirenlere ne söyledi?

PSG, 2011'den bu yana Katar Spor Yatırımları tarafından yönetiliyor ve geçen sürede hem Ligue 1'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde seçkin bir takıma dönüştüler.

Kulüplerin devlet destekli şirketler tarafından yönetilmesine UEFA'nın izin vermesi oldukça eleştiriliyor ancak Ceferin mevcut kurallarda herhangi bir değişiklik olmayacağını söylüyor:

"Bunu defalarca anlattım ve tekrar söyleyeceğim, bana bir kulübün neden sahibi olmaması gerektiğine dair bir argüman söyleyin."

Daha fazlası