Jorge Jesus Fenerbahçe yönetimine cevabını iletti

Vitor Pereira'nın görevden alınmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'nin yeni hocası henüz netleşmezken, gündeme gelen son isim Jorge Jesus oldu.

Oyuncularıyla yaşadığı anlaşmazlığın ardından Benfica'dan ayrılan Portekizli çalıştırıcı, iddialara göre Fenerbahçe'yi reddetti.

Brezilya basınından Globo'da yer alan habere göre Brezilya ekibi Atlético Mineiro'nun gündemine gelen Jesus'un menajerleri deneyimli teknik direktörün Flamengo'yu beklemesini öneriyor.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine bir başka Portekizli Paulo Sousa'yı getiren Flamengo, Jesus ile başarılı bir dönem yaşamıştı.

Menajerleri beklemesini önerdi

Menajerlerinden gelen bu öneriye rağmen Flamengo'yu ve Sousa'nın başarısızlığını beklemek istemeyen Jesus ise bir süre dinlenmek istiyor.

Habere göre tecrübeli teknik direktörle iletişim kuran ilk kulüp Fenerbahçe olsa da sarı-lacivertli takımın teklifi gelecek sezona dek dinlenmek isteyen deneyimli hocayı baştan çıkarmaktan uzaktı.

Benfica ile üç Portekiz Ligi şampiyonluğu elde eden Jesus, Flamengo ile 2019'da Brezilya Ligi'ni ve Güney Amerika'nın en önemli kupası Copa Libertadores'i kazanmıştı.

Benfica'yı UEFA Avrupa Ligi'nde iki yıl üst üste finale taşıyan Jesus, 2013'teki finalde yarı finalde Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Fenerbahçe'yi kupanın dışına itmişti.

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