Joe Cole: Mourinho'dan kroşe yemek üzereydim!

İngiliz oyuncu Joe Cole, Chelsea'deki teknik direktörü Jose Mourinho'nun birlikte çalışması zor bir isim olduğunu açıkladı.

Chelsea'nin eski yıldızı Joe Cole, Londra ekibinde oynadığı dönemde takıma büyük zaferler yaşatan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu eleştirdi. Mourinho'nun Chelsea'yi güzel bir kulüpten, korkunç bir kulübe dönüştürdüğünü söyleyen Cole, Chelsea'nin rakiplerle kavga eden bir kulübe nasıl dönüştüğünü anlattı.

Joe Cole ne söyledi?

Liverpool'un unutulmaz futbolcularından Jamie Carragher'ın podcast programına konuk olan Cole, Mourinho için oynadıkları dönemde Liverpool'dan ve Manchester United'dan nefret ettiklerini söyledi:

"Bize bunu yapan Mourinho'ydu. Jose'den önce güzel bir kulüptük. Hepimizin keyif aldığı bir oyuncu barı vardı. Londra'da güzel zaman geçirdiğimiz geceler yaşardık. Mourinho bunu fark etti ve kazanan bir takım olmak için bazı şeylerin değişmesi gerektiğini düşündü.

"Zaman zaman maç sonlarında oyuncularla çatıştığı olurdu. Camp Nou'da oynanan Barcelona maçının ardından soyunma odasında oyuncuları sert bir dille eleştirmişti. O an bana bir kroşe vuracağını düşünmüştüm."

"Ancelotti'yi severdik"

Chelsea'de Jose Mourinho sonrasındaki dönemde görev yapan Carlo Ancelotti ile ise sıcak ve güçlü bir ilişkileri olduğunu belirten İngiliz futbol adamı, Ancelotti'nin Mourinho'dan çok daha farklı olduğunu söyledi:

"Ancelotti'nin takımı içinde bulunduğum en iyi Chelsea takımıydı. Oyuncu ve takım yönetimi Mourinho'nun tamamen zıttıydı.

"İlk geldiğinde bir takım yemeği yedik ve ben bu yemeğe geç kalmıştım. İçeri girdiğimde sadece Ancelotti'nin yanında boş koltuk vardı ve oraya oturmam gerekiyordu. Oldukça tedirgin olmuştum ancak bana bir içki ikram etti. Ancelotti ile birlikte bütün gece içki içmiştik.

"O bizi sevdi ve biz de onu sevdik. Mourinho'nun tam tersiydi. Beni kadroya almadığına bile onu çok seviyordum. Bu iletişimi harika bir şekilde sağlıyordu."

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