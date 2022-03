Jamie Vardy, penguen ve zürafa satın almak istiyordu; Hayvan Hakları Derneği tepki gösterdi

Hayvan hakları grubu PETA, Leicester City'nin forvet oyuncusu Jamie Vardy'ye penguen veya zürafa almamasını tavsiye etti.

Vardy, egzotik bir evcil hayvanla ilgilendiğini ifade etmişti.

Vardy, halihazırda evinde birkaç köpek ve tavuğa bakan onaylanmış bir hayvanseverdir.

Ancak, PETA'nın tavsiyelerine uyarsa, daha sıra dışı türlere yönelme çabalarını dondurmak zorunda kalabilir.

Ne söylendi?

Vardy, eşi Becky'nin yardımcı yazar olduğu çocuk kitabı Cedric the Little Tembel with a Big Dream'in lansmanında: "Kulağa gerçekten garip geliyor ama bahçede bulundurmak için bir penguen bakınıyorum," dedi.

"Bu şirinlik. Henüz satın almadım. Ancak araştırırken zürafa ve her türlü egzotik hayvanı yasal olarak nasıl satın alabileceğimi öğrendim.”

Hayvan Hakları Derneği'nin cevabı

Vardy'nin sözlerinin ciddiye alınıp alınmadığını veya bir tutam hevesle mi söylendiğini söylemek zor olsa da, bir PETA sözcüsü egzotik hayvanların hiçbir koşulda evcil hayvan olarak tutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Organizasyon adına Eilsa Allen, "Jamie Vardy bunların oyuncak veya bahçe süsleri olmadığını kesinlikle biliyor" dedi.

"Egzotik hayvanların satışı, dünyanın en büyük suç kazanç kaynaklarından biridir. Bedelini hayvanlar ödüyor.”

