Chelsea Menajeri Thomas Tuchel: "Manchester City, üç yıl önümüzde"

Chelsea menajeri Thomas Tuchel, son 13 maçın 12'sini kazandıktan sonra takımının formundan gayet memnun. Ancak Chelsea'nin Manchester City'ye kıyasla zayıf olduğunu kabul etti.

Maviler şu anda lig liderlerinden 11 puan uzakta ancak elinde potansiyel olarak tek haneli bir fark yaratabilecek bir maç var.

Chelsea şu anda saha dışında bir kriz yaşıyor, ancak sahadaki formları bu durumdan etkilenmemiş görünüyor.

Ne söylendi?

Bir basın toplantısında konuşan Tuchel, Chelsea'nin şampiyonluk yarışında olma ihtimaliyle ilgili sorulara yanıt olarak şunları söyledi: "Sorun şu ki Manchester City uzun süredir bu yolda. İçimde bir his var. !3 maça karşılık üç yıl yeterli değil gibi görünüyor.

"Dürüst olmak zorundayız. Bir şeyler karara bağlanmadan asla hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Her zaman kendimizi zorlayacağız ve sınırları zorlayacağız.

"Oldukları yerde olmayı hak ediyorlar ve mümkün olduğunca çok puan topladığımızdan emin olmalıyız."

Tuchel'in durumu

Chelsea menajerinin Manchester United'a gideceği konusunda son dönemde söylentiler çıktı.

Manchester United şu anda kalıcı bir menajer arayışında ve geçici menajer Ralf Rangnick'in bu yaz danışman rolüne geçmesi bekleniyor.

Rangnick geçmişte Tuchel'in akıl hocasıydı ve bu nedenle ikilinin Manchester'da profesyonel ilişkilerini yeniden alevlendireceğine dair söylentiler doğal olarak büyüdü.

Ancak Tuchel'den böyle bir hareketin yakın olduğuna dair bir işaret yok. Alman menajer takımına tamamen odaklanmış durumda. Aslında, söylentilere rağmen Chelsea'den ayrılmakla ilgilenmediğini açıkça belirtti.

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