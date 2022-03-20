Bayern Münih kalecisi Neuer, Bundesliga'da 311. galibiyetiyle rekor kırdı
Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, Cumartesi günü Union Berlin'e karşı 311. galibiyetiyle Bundesliga'da rekor kırdı.
Böylece Neuer, Union Berlin galibiyetiyle birlikte Bundesliga tarihinin en fazla maç kazanan ismi oldu.
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Bavyera efsanesi Oliver Kahn'ı geçerek bu başarıyı yakaladı.
Neuer bu yılın çoğunu sakatlık nedeniyle kaçırdı, ancak Bayern Münih'in Borussia Dortmund ile olan şampiyonluk mücadelesinde önemli bir dönemeçte geri döndü.
Neuer'in kariyeri
Alman file bekçisi, 2011'de Schalke'den Bayern Münih'e katıldığından beri kulübün son on yılda çılgınca başarılı olan ikonik bir parçası haline geldi.
Diğer kulüp başarılarının yanı sıra dokuz kez Bundesliga, iki kez Şampiyonlar Ligi ve bir kez Dünya Kupası kazandı.
Bireysel olarak, iki kez yılın Alman futbolcusu seçildi ve dört kez FIFPro World XI takımında yer aldı.
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