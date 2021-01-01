Jamie Carragher'dan Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak açıklama

Manchester United'a geri dönebileceği konuşulan Cristiano Ronaldo'nun United tarihindeki yeri masaya yatırıldı.

Liverpool'un efsane ismi Jamie Carragher, birçok futbol otoritesine göre futbol tarihinin en iyi oyuncusu olan Portekizli efsane Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak bir açıklama yaptı.

onaldo'nun Manchester United forması giydiği dönemde rakibi olan Carragher, yıldız oyuncunun United tarihindeki en iyi dördüncü yedi numara olduğunu söyledi.

Jamie Carragher ne söyledi?

CBS Sport'ta yaptığı açıklamada Ronaldo'nun beş kez Ballon d'Or kazanmasına rağmen Manchester United tarihinde her zaman özel bir yeri bulunan yedi numaralı formayı giyen en iyi oyuncu olmadığını söyleyen Carragher, yıldız ismi ilk üçe de almadı:

"George Best, Bryan Robson ve Eric Cantona'yı Manchester United'ın en iyi üç yedi numarası olarak görüyorum. Ronaldo bu listede dördüncü sırada yer alabilir.

"Best oynadığı dönemde dünyanın en iyi oyuncusuydu. Bryan Robson ise kulübü 10 yıl boyunca taşıdı. İngiltere'nin kaptanı ve en iyi oyuncusuydu. Cantona da Manchester United için Premier Lig'de yaptıklarıyla Ronaldo'nun önünde."

Altı sezonda üç şampiyonluk

Liverpool'un efsane oyuncusunun bu sözleri, programda mesai arkadaşlığını yapan Manchester City'nin unutulmaz savunma oyuncusu Micah Richards tarafından saçmalık olarak nitelendirildi.

2003-2004 sezonunda adım attığı Manchester United'da altı sezon forma giyen Ronaldo, İngiliz takımıyla üç Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra bir de Şampiyonlar Ligi kazanmıştı.

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