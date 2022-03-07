Jadon Sancho, Twitter'da Manchester United taraftarlarından özür diledi
Jadon Sancho, Premier Lig'de Manchester City'ye 4-1 kaybettikleri maçta sergiledikleri kötü performans nedeniyle özür diledi.
Sezon başında Borussia Dortmund'dan transfer edilen genç yıldızın golü, Etihad Stadyumu'ndaki farklı yenilgiyi önleyemedi.
Bu sonuçla beşinci sıraya gerileyen United, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma şansını tehlikeye soktu.
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Ne söyledi?
Sancho, Twitter'dan yaptığı paylaşımda maçtan karelere yer verirken taraftarlara da mesaj gönderdi.
"Taraftarlardan özür diliyorum... Yeterince iyi değildik. Oyuncular olarak aynaya bakmalı ve işleri yoluna koymak için çok çalışmalıyız. Savaşmaya devam edeceğiz."
Sorunlar giderek artıyor
Manchester City maçının kadrosunda yer almayan Cristiano Ronaldo'nun durumu United adına gündemi en çok meşgul eden konulardan biri.
Teknik direktör Ralf Rangnick, Portekizli oyuncunun kalçasındaki sakatlık nedeniyle oynatılmadığını açıklamıştı, fakat Ronaldo'nun kız kardeşi sosyal medyada beğendiği paylaşımla kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu.
Ronaldo'nun sakat olmadığı ve Rangnick tarafından taktiksel nedenlerle kadro dışında bırakıldığı iddia edildi.
Kız kardeşi tartışma yarattı: Ronaldo sakat değil mi?
United kazanmakta zorlanıyor
Pazar günkü Manchester City yenilgisi, Kırmızı Şeytanlar'ın son iki ay içinde Premier Lig'de aldığı ilk mağlubiyetti. Ancak United, ligde oynadığı son yedi maçın sadece ikisini kazanabildi.
United dördüncü sıradaki Arsenal'in bir puan gerisinde yer alıyor, ama Londra ekibinin üç maç eksiği bulunuyor.
Manchester temsilcisi, Cumartesi günü Old Trafford'da ilk dördü kovalayan bir diğer takım Tottenham'ı ağırlayacak.